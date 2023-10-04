https://ria.ru/20231004/izrail-1900504454.html
Посол Израиля в Киеве удалил видео с "гимном" украинских националистов
Посол Израиля в Киеве удалил видео с "гимном" украинских националистов - РИА Новости, 04.10.2023
Посол Израиля в Киеве удалил видео с "гимном" украинских националистов
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:37
2023-10-04T17:37
2023-10-04T17:39
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается гимном украинских националистов. Ранее в Telegram-канале посла была опубликована запись, на которой две девушки поют песню "Червона калина". Бродский написал, что они служат в Армии обороны Израиля. Теперь эта запись в канале посла отсутствует. Песня сечевых стрельцов "Червона калина" считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии*" (УПА*, экстремистская организация) и полка "Азов**" (террористическая организация). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html
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В мире, Израиль, Киев, Украина, Украинская повстанческая армия, Армия обороны Израиля, Организация украинских националистов, Ситуация в ДНР и ЛНР, Галичина (дивизия войск СС)
Посол Израиля в Киеве удалил видео с "гимном" украинских националистов
Посол Израиля в Киеве Бродский удалил видео с "гимном" украинских националистов