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Посол Израиля в Киеве удалил видео с "гимном" украинских националистов - РИА Новости, 04.10.2023
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17:37 04.10.2023 (обновлено: 17:39 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/izrail-1900504454.html
Посол Израиля в Киеве удалил видео с "гимном" украинских националистов
Посол Израиля в Киеве удалил видео с "гимном" украинских националистов - РИА Новости, 04.10.2023
Посол Израиля в Киеве удалил видео с "гимном" украинских националистов
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:37
2023-10-04T17:39
в мире
израиль
киев
украина
украинская повстанческая армия
армия обороны израиля
организация украинских националистов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается гимном украинских националистов. Ранее в Telegram-канале посла была опубликована запись, на которой две девушки поют песню "Червона калина". Бродский написал, что они служат в Армии обороны Израиля. Теперь эта запись в канале посла отсутствует. Песня сечевых стрельцов "Червона калина" считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии*" (УПА*, экстремистская организация) и полка "Азов**" (террористическая организация). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html
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в мире, израиль, киев, украина, украинская повстанческая армия, армия обороны израиля, организация украинских националистов, ситуация в днр и лнр, галичина (дивизия войск сс)
В мире, Израиль, Киев, Украина, Украинская повстанческая армия, Армия обороны Израиля, Организация украинских националистов, Ситуация в ДНР и ЛНР, Галичина (дивизия войск СС)
Посол Израиля в Киеве удалил видео с "гимном" украинских националистов

Посол Израиля в Киеве Бродский удалил видео с "гимном" украинских националистов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается гимном украинских националистов.
Ранее в Telegram-канале посла была опубликована запись, на которой две девушки поют песню "Червона калина". Бродский написал, что они служат в Армии обороны Израиля.
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Теперь эта запись в канале посла отсутствует.
Песня сечевых стрельцов "Червона калина" считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии*" (УПА*, экстремистская организация) и полка "Азов**" (террористическая организация).
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
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В миреИзраильКиевУкраинаУкраинская повстанческая армияАрмия обороны ИзраиляОрганизация украинских националистовСитуация в ДНР и ЛНРГаличина (дивизия войск СС)
 
 
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