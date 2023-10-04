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Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине - РИА Новости, 04.10.2023
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12:53 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/isk-1900409552.html
Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине
Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине - РИА Новости, 04.10.2023
Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине
Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине в котором намерена просить суд признать право крымчан на получение компенсации за вред от водной... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:53
2023-10-04T12:53
украина
александр форманчук
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине в котором намерена просить суд признать право крымчан на получение компенсации за вред от водной блокады, сообщил РИА Новости глава ОП республики Александр Форманчук. "Наши юристы приступили к подготовке иска от лица Общественной палаты и намерены просить суд признать право крымчан на получение компенсации за вред, причиненный в результате водной блокады, организованной националистическими властями Украины. Сейчас все систематизируется и обосновывается. У нас есть что сказать, и мы будем заявлять свой голос протеста на действия киевского режима", - сказал Форманчук. По его словам, Общественная палата Крыма готова предъявит "серьезные претензии" Украине по поводу ее политики в отношении российского Крыма. "При подготовке иска мы активно используем наработки и материалы, собранные государственным советом Республики Крым", - подчеркнул Форманчук. Ранее Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма первоначальных претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. При этом подсчет нанесенного ущерба продолжается. Ожидается, что к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими властями Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20230929/politiki-1899366010.html
https://ria.ru/20230402/krym-1862451990.html
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украина, александр форманчук, республика крым, политика
Украина, Александр Форманчук, Республика Крым, Политика
Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине

Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине из-за водной блокады

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине в котором намерена просить суд признать право крымчан на получение компенсации за вред от водной блокады, сообщил РИА Новости глава ОП республики Александр Форманчук.
«
"Наши юристы приступили к подготовке иска от лица Общественной палаты и намерены просить суд признать право крымчан на получение компенсации за вред, причиненный в результате водной блокады, организованной националистическими властями Украины. Сейчас все систематизируется и обосновывается. У нас есть что сказать, и мы будем заявлять свой голос протеста на действия киевского режима", - сказал Форманчук.
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По его словам, Общественная палата Крыма готова предъявит "серьезные претензии" Украине по поводу ее политики в отношении российского Крыма.
«
"При подготовке иска мы активно используем наработки и материалы, собранные государственным советом Республики Крым", - подчеркнул Форманчук.
Ранее Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма первоначальных претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. При этом подсчет нанесенного ущерба продолжается. Ожидается, что к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими властями Каховской гидроэлектростанции.
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