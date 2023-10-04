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Россия намерена развивать добрые отношения с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 04.10.2023
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22:21 04.10.2023 (обновлено: 23:05 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/iran-1900559287.html
Россия намерена развивать добрые отношения с Ираном, заявил Путин
Россия намерена развивать добрые отношения с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 04.10.2023
Россия намерена развивать добрые отношения с Ираном, заявил Путин
Россия находится в добрых отношениях с Ираном, и планирует развивать их, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:21
2023-10-04T23:05
россия
иран
сочи
владимир путин
образовательный центр "сириус"
в мире
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Россия находится в добрых отношениях с Ираном, и планирует развивать их, сообщил президент России Владимир Путин. "У нас очень добрые отношения с Ираном, и мы будем всячески развивать это", – сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" в Сочи. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы в таких странах, как Иран, создавались русскоязычные образовательные учреждения с российскими методиками обучения и воспитания детей. Президент подчеркнул, что в этом и состоит мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова - в распространении культуры и образовательных систем. "Мы, конечно, в первую очередь, на мой взгляд, должны поддержать интерес к нашему образованию, языку и культуре в тех странах, которые когда-то, совсем недавно ещё, входили в единое государство – в СССР. Потому что у нас очень мощные связи сохраняются до сих пор", – добавил Путин. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20230926/iran-1898732629.html
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россия, иран, сочи, владимир путин, образовательный центр "сириус", в мире
Россия, Иран, Сочи, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", В мире
Россия намерена развивать добрые отношения с Ираном, заявил Путин

Путин: РФ продолжит развивать дружеские отношения с Ираном

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Россия находится в добрых отношениях с Ираном, и планирует развивать их, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас очень добрые отношения с Ираном, и мы будем всячески развивать это", – сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" в Сочи.
Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы в таких странах, как Иран, создавались русскоязычные образовательные учреждения с российскими методиками обучения и воспитания детей. Президент подчеркнул, что в этом и состоит мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова - в распространении культуры и образовательных систем.
"Мы, конечно, в первую очередь, на мой взгляд, должны поддержать интерес к нашему образованию, языку и культуре в тех странах, которые когда-то, совсем недавно ещё, входили в единое государство – в СССР. Потому что у нас очень мощные связи сохраняются до сих пор", – добавил Путин.
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
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Вчера, 21:50
 
РоссияИранСочиВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"В мире
 
 
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