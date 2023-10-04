https://ria.ru/20231004/iran-1900461351.html

Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос

Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос - РИА Новости, 04.10.2023

Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос

Иран приступил к разработке ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту, с таким заявлением выступил глава... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:24

2023-10-04T15:24

2023-10-04T15:25

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран приступил к разработке ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту, с таким заявлением выступил глава Космического агентства Ирана Хасан Салари. На прошлой неделе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3". Позднее стало известно, что Иран планирует до конца марта 2024 года запустить на орбиту еще два спутника. "В области ракет-носителей мы приступили к первому шагу по достижению высоты 36 тысяч километров (геостационарной орбиты - ред.). Минобороны заключило контракт на создание экспериментального образца ракеты-носителя "Сарир" для суборбитальных и орбитальных полетов, начался процесс его строительства", - приводит слова Салари агентство ISNA. В 2020 году ВКС КСИР вывели на орбиту в 425 километров первый военный спутник "Нур-1", через два года, в марте 2022 года, был выведен второй спутник "Нур-2" на орбиту в 450 километров. Иранское агентство Tasnim отмечает, что все три запуска были осуществлены с помощью ракеты-носителя Qased, сконструированной и произведенной также специалистами ВКС КСИР.

https://ria.ru/20230927/sputnik-1898960102.html

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космос - риа наука, земля, иран, воздушно-космические силы россии, в мире, технологии