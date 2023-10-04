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Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос - РИА Новости, 04.10.2023
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15:24 04.10.2023 (обновлено: 15:25 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/iran-1900461351.html
Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос
Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос - РИА Новости, 04.10.2023
Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос
Иран приступил к разработке ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту, с таким заявлением выступил глава... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:24
2023-10-04T15:25
космос - риа наука
земля
иран
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технологии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран приступил к разработке ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту, с таким заявлением выступил глава Космического агентства Ирана Хасан Салари. На прошлой неделе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3". Позднее стало известно, что Иран планирует до конца марта 2024 года запустить на орбиту еще два спутника. "В области ракет-носителей мы приступили к первому шагу по достижению высоты 36 тысяч километров (геостационарной орбиты - ред.). Минобороны заключило контракт на создание экспериментального образца ракеты-носителя "Сарир" для суборбитальных и орбитальных полетов, начался процесс его строительства", - приводит слова Салари агентство ISNA. В 2020 году ВКС КСИР вывели на орбиту в 425 километров первый военный спутник "Нур-1", через два года, в марте 2022 года, был выведен второй спутник "Нур-2" на орбиту в 450 километров. Иранское агентство Tasnim отмечает, что все три запуска были осуществлены с помощью ракеты-носителя Qased, сконструированной и произведенной также специалистами ВКС КСИР.
https://ria.ru/20230927/sputnik-1898960102.html
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космос - риа наука, земля, иран, воздушно-космические силы россии, в мире, технологии
Космос - РИА Наука, Земля, Иран, Воздушно-космические силы России, В мире, Технологии
Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос

Салари: Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос

© ISAЗапуск ракеты-носителя со спутником "Нур-3"
Запуск ракеты-носителя со спутником Нур-3
© ISA
Запуск ракеты-носителя со спутником "Нур-3". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран приступил к разработке ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту, с таким заявлением выступил глава Космического агентства Ирана Хасан Салари.
На прошлой неделе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3". Позднее стало известно, что Иран планирует до конца марта 2024 года запустить на орбиту еще два спутника.
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Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник
27 сентября, 14:53
"В области ракет-носителей мы приступили к первому шагу по достижению высоты 36 тысяч километров (геостационарной орбиты - ред.). Минобороны заключило контракт на создание экспериментального образца ракеты-носителя "Сарир" для суборбитальных и орбитальных полетов, начался процесс его строительства", - приводит слова Салари агентство ISNA.
В 2020 году ВКС КСИР вывели на орбиту в 425 километров первый военный спутник "Нур-1", через два года, в марте 2022 года, был выведен второй спутник "Нур-2" на орбиту в 450 километров. Иранское агентство Tasnim отмечает, что все три запуска были осуществлены с помощью ракеты-носителя Qased, сконструированной и произведенной также специалистами ВКС КСИР.
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Космос - РИА НаукаЗемляИранВоздушно-космические силы РоссииВ миреТехнологии
 
 
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