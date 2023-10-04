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Спикера сената Польши могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 04.10.2023
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18:05 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/immunitet-1900510890.html
Спикера сената Польши могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции
Спикера сената Польши могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 04.10.2023
Спикера сената Польши могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции
Спикера верхней палаты парламента (Сената) Польши Томаша Гродского хотят лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:05
2023-10-04T18:05
в мире
польша
щецин
томаш гродский
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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Спикера верхней палаты парламента (Сената) Польши Томаша Гродского хотят лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции, сообщил журналистам пресс-секретарь генеральной прокуратуры республики Лукаш Лапчиньский. "В генеральную прокуратуру поступило ходатайство региональной прокуратуры в Щецине о снятии иммунитета со спикера Сената Томаша Гродского", - рассказал Лапчиньский. Он добавил, что это ходатайство в настоящее время анализируется. В соответствии с польским законодательством генеральная прокуратура, если сочтет необходимым, должна подать ходатайство о снятии иммунитета в сенат. В марте 2021 года прокуратура уде направляла в Сенат ходатайство о снятии иммунитета с Гродского. Прокуратура тогда сообщала, что хочет предъявить спикеру обвинения в получении взяток в бытность его директором специализированной больницы в Щецине и начальником отделения торакальной хирургии. Однако сенат оставил это предложение без рассмотрения.
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в мире, польша, щецин, томаш гродский
В мире, Польша, Щецин, Томаш Гродский
Спикера сената Польши могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции

В Польше политика Гродского могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Спикера верхней палаты парламента (Сената) Польши Томаша Гродского хотят лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции, сообщил журналистам пресс-секретарь генеральной прокуратуры республики Лукаш Лапчиньский.
"В генеральную прокуратуру поступило ходатайство региональной прокуратуры в Щецине о снятии иммунитета со спикера Сената Томаша Гродского", - рассказал Лапчиньский.
Он добавил, что это ходатайство в настоящее время анализируется.
В соответствии с польским законодательством генеральная прокуратура, если сочтет необходимым, должна подать ходатайство о снятии иммунитета в сенат.
В марте 2021 года прокуратура уде направляла в Сенат ходатайство о снятии иммунитета с Гродского. Прокуратура тогда сообщала, что хочет предъявить спикеру обвинения в получении взяток в бытность его директором специализированной больницы в Щецине и начальником отделения торакальной хирургии.
Однако сенат оставил это предложение без рассмотрения.
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В миреПольшаЩецинТомаш Гродский
 
 
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