https://ria.ru/20231004/immunitet-1900510890.html

Спикера сената Польши могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции

Спикера сената Польши могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 04.10.2023

Спикера сената Польши могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции

Спикера верхней палаты парламента (Сената) Польши Томаша Гродского хотят лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:05

2023-10-04T18:05

2023-10-04T18:05

в мире

польша

щецин

томаш гродский

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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Спикера верхней палаты парламента (Сената) Польши Томаша Гродского хотят лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции, сообщил журналистам пресс-секретарь генеральной прокуратуры республики Лукаш Лапчиньский. "В генеральную прокуратуру поступило ходатайство региональной прокуратуры в Щецине о снятии иммунитета со спикера Сената Томаша Гродского", - рассказал Лапчиньский. Он добавил, что это ходатайство в настоящее время анализируется. В соответствии с польским законодательством генеральная прокуратура, если сочтет необходимым, должна подать ходатайство о снятии иммунитета в сенат. В марте 2021 года прокуратура уде направляла в Сенат ходатайство о снятии иммунитета с Гродского. Прокуратура тогда сообщала, что хочет предъявить спикеру обвинения в получении взяток в бытность его директором специализированной больницы в Щецине и начальником отделения торакальной хирургии. Однако сенат оставил это предложение без рассмотрения.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

польша

щецин

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в мире, польша, щецин, томаш гродский