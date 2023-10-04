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Индонезия выступила за международные переговоры по оружию на основе ИИ
Индонезия выступила за международные переговоры по оружию на основе ИИ - РИА Новости, 04.10.2023
Индонезия выступила за международные переговоры по оружию на основе ИИ
Индонезия настаивает на переговорах по юридически обязательным международным правилам использования оружия на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:55
2023-10-04T14:55
2023-10-04T14:55
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Индонезия настаивает на переговорах по юридически обязательным международным правилам использования оружия на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает индонезийский портал Beritasatu.com со ссылкой на постоянного представителя страны при ООН в Женеве Фебриана Раддьярда. По его словам, ряд стран начинают понимать, что использование ИИ в оружии имеет "колоссальный эффект". Из-за этого, по его словам, использование оружия на основе искусственного интеллекта необходимо немедленно урегулировать. "Конечно, самое действенное урегулирование - это формирование юридически обязывающего инструмента… Но сейчас это находится только на уровне мозгового штурма, непонятно - в какой степени следует регулировать, какими средствами", - заявил Раддьярд. Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу должны достичь консенсуса, а значит необходимо учитывать мнения всех стран-членов ООН. "Чем выше способность страны использовать ИИ в ее вооружении, тем большей угрозой она будет считаться для других стран, которые не смогли сделать то же самое", - добавил представитель Индонезии при ООН. "Это то, на чем мы будем настаивать. Мы будет поощрять все мозговые штурмы по этому вопросу, чтобы страны быстро "созрели" для переговоров относительно использования ИИ в военных вопросах", — добавил Раддьярд.
https://ria.ru/20231003/riski-1900081718.html
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в мире, технологии, индонезия, женева (город), оон, ии
В мире, Технологии, Индонезия, Женева (город), ООН, ИИ
Индонезия выступила за международные переговоры по оружию на основе ИИ
Beritasatu: Индонезия выступила за международное соглашение по оружию с ИИ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Индонезия настаивает на переговорах по юридически обязательным международным правилам использования оружия на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает индонезийский портал Beritasatu.com
со ссылкой на постоянного представителя страны при ООН в Женеве Фебриана Раддьярда.
По его словам, ряд стран начинают понимать, что использование ИИ в оружии имеет "колоссальный эффект". Из-за этого, по его словам, использование оружия на основе искусственного интеллекта необходимо немедленно урегулировать.
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"Конечно, самое действенное урегулирование - это формирование юридически обязывающего инструмента… Но сейчас это находится только на уровне мозгового штурма, непонятно - в какой степени следует регулировать, какими средствами", - заявил Раддьярд.
Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу должны достичь консенсуса, а значит необходимо учитывать мнения всех стран-членов ООН.
"Чем выше способность страны использовать ИИ в ее вооружении, тем большей угрозой она будет считаться для других стран, которые не смогли сделать то же самое", - добавил представитель Индонезии при ООН.
"Это то, на чем мы будем настаивать. Мы будет поощрять все мозговые штурмы по этому вопросу, чтобы страны быстро "созрели" для переговоров относительно использования ИИ в военных вопросах", — добавил Раддьярд.
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