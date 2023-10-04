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Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО УАЗ и продукты - РИА Новости, 04.10.2023
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Надежные люди
 
09:14 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/gumpomosch-1900336206.html
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО УАЗ и продукты
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО УАЗ и продукты - РИА Новости, 04.10.2023
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО УАЗ и продукты
Жители Баймакского района Башкирии собрали для земляков - участников спецоперации очередную гуманитарную помощь: автомобиль УАЗ, продукты, маскировочные сети и... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:14
2023-10-04T09:14
надежные люди
баймакский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УФА, 4 окт - РИА Новости. Жители Баймакского района Башкирии собрали для земляков - участников спецоперации очередную гуманитарную помощь: автомобиль УАЗ, продукты, маскировочные сети и многое другое, сообщил глава администрации муниципалитета Фанис Аминев. "Многие баймакцы по зову сердца поддерживают наших бойцов, направляя гуманитарную помощь и внося свой вклад в общую победу. Ни одна партия "гуманитарки" уже доставлена нашим военным. Очередной гуманитарный груз для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, отправился из Баймакского района", - рассказал районный глава в своем Telegram-канале. По его словам, в этот раз сельчане отправили пиломатериалы, бензопилы и генераторы, газовые баллоны и буржуйки, большое количество инструментов и крепежа, колеса и запчасти на автомашины, утеплители, маскировочные сети и многое другое. "Все было собрано в соответствии с потребностями бойцов по их заявке. Кроме этого, традиционно - большое количество продуктов питания. И в этот раз мы доставим бойцам УАЗ, который так им необходим. Вместе баймакцы продолжат помогать фронту, участникам СВО до победы", - добавил Аминев.
https://ria.ru/20231002/svo-1900030489.html
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96
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баймакский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Баймакский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО УАЗ и продукты

Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону спецоперации УАЗ и продукты

© Фото : Глава администрации Баймакского района Фанис Аминев/TelegramЖители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО гуманитарную помощь
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Глава администрации Баймакского района Фанис Аминев/Telegram
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО гуманитарную помощь
Читать ria.ru в
УФА, 4 окт - РИА Новости. Жители Баймакского района Башкирии собрали для земляков - участников спецоперации очередную гуманитарную помощь: автомобиль УАЗ, продукты, маскировочные сети и многое другое, сообщил глава администрации муниципалитета Фанис Аминев.
"Многие баймакцы по зову сердца поддерживают наших бойцов, направляя гуманитарную помощь и внося свой вклад в общую победу. Ни одна партия "гуманитарки" уже доставлена нашим военным. Очередной гуманитарный груз для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, отправился из Баймакского района", - рассказал районный глава в своем Telegram-канале.
© Фото : Глава администрации Баймакского района Фанис Аминев/TelegramЖители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО гуманитарную помощь
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Глава администрации Баймакского района Фанис Аминев/Telegram
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО гуманитарную помощь
По его словам, в этот раз сельчане отправили пиломатериалы, бензопилы и генераторы, газовые баллоны и буржуйки, большое количество инструментов и крепежа, колеса и запчасти на автомашины, утеплители, маскировочные сети и многое другое.
"Все было собрано в соответствии с потребностями бойцов по их заявке. Кроме этого, традиционно - большое количество продуктов питания. И в этот раз мы доставим бойцам УАЗ, который так им необходим. Вместе баймакцы продолжат помогать фронту, участникам СВО до победы", - добавил Аминев.
Два УАЗа и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
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Надежные людиБаймакский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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