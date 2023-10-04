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Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО УАЗ и продукты
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО УАЗ и продукты - РИА Новости, 04.10.2023
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО УАЗ и продукты
Жители Баймакского района Башкирии собрали для земляков - участников спецоперации очередную гуманитарную помощь: автомобиль УАЗ, продукты, маскировочные сети и... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:14
2023-10-04T09:14
2023-10-04T09:14
надежные люди
баймакский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УФА, 4 окт - РИА Новости. Жители Баймакского района Башкирии собрали для земляков - участников спецоперации очередную гуманитарную помощь: автомобиль УАЗ, продукты, маскировочные сети и многое другое, сообщил глава администрации муниципалитета Фанис Аминев. "Многие баймакцы по зову сердца поддерживают наших бойцов, направляя гуманитарную помощь и внося свой вклад в общую победу. Ни одна партия "гуманитарки" уже доставлена нашим военным. Очередной гуманитарный груз для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, отправился из Баймакского района", - рассказал районный глава в своем Telegram-канале. По его словам, в этот раз сельчане отправили пиломатериалы, бензопилы и генераторы, газовые баллоны и буржуйки, большое количество инструментов и крепежа, колеса и запчасти на автомашины, утеплители, маскировочные сети и многое другое. "Все было собрано в соответствии с потребностями бойцов по их заявке. Кроме этого, традиционно - большое количество продуктов питания. И в этот раз мы доставим бойцам УАЗ, который так им необходим. Вместе баймакцы продолжат помогать фронту, участникам СВО до победы", - добавил Аминев.
https://ria.ru/20231002/svo-1900030489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баймакский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Баймакский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону СВО УАЗ и продукты
Жители Баймакского района Башкирии отправили в зону спецоперации УАЗ и продукты
УФА, 4 окт - РИА Новости. Жители Баймакского района Башкирии собрали для земляков - участников спецоперации очередную гуманитарную помощь: автомобиль УАЗ, продукты, маскировочные сети и многое другое, сообщил глава администрации муниципалитета Фанис Аминев.
"Многие баймакцы по зову сердца поддерживают наших бойцов, направляя гуманитарную помощь и внося свой вклад в общую победу. Ни одна партия "гуманитарки" уже доставлена нашим военным. Очередной гуманитарный груз для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, отправился из Баймакского района", - рассказал районный глава в своем Telegram-канале.
По его словам, в этот раз сельчане отправили пиломатериалы, бензопилы и генераторы, газовые баллоны и буржуйки, большое количество инструментов и крепежа, колеса и запчасти на автомашины, утеплители, маскировочные сети и многое другое.
"Все было собрано в соответствии с потребностями бойцов по их заявке. Кроме этого, традиционно - большое количество продуктов питания. И в этот раз мы доставим бойцам УАЗ, который так им необходим. Вместе баймакцы продолжат помогать фронту, участникам СВО до победы", - добавил Аминев.
Жители Хайбуллинского района Башкирии отправили в зону СВО два "УАЗа"