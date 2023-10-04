https://ria.ru/20231004/gruziya-1900370952.html
Главаря воюющего за ВСУ "грузинского легиона" объявили в розыск в России
Главаря воюющего за ВСУ "грузинского легиона" объявили в розыск в России - РИА Новости, 04.10.2023
Главаря воюющего за ВСУ "грузинского легиона" объявили в розыск в России
Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, вербующий наемников для боевых действий на стороне Украины, объявлен в розыск в России, следует... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:35
2023-10-04T11:35
2023-10-04T11:35
специальная военная операция на украине
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украина
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, вербующий наемников для боевых действий на стороне Украины, объявлен в розыск в России, следует из базы розыска МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте. Ранее СК РФ заочно привлек к уголовной ответственности Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили. По данным следствия, в 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса. Мамулашвили участвует и в политических процессах на родине. В сентябре Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии объявила, что командир "Грузинского легиона" и ряд других лиц планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы использовать жертвы среди мирного населения для инициации волнений.
https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, украина, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Грузия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Главаря воюющего за ВСУ "грузинского легиона" объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск главаря "Грузинского легиона" Мамулашвили