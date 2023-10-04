https://ria.ru/20231004/gruziya-1900370952.html

Главаря воюющего за ВСУ "грузинского легиона" объявили в розыск в России

Главаря воюющего за ВСУ "грузинского легиона" объявили в розыск в России - РИА Новости, 04.10.2023

Главаря воюющего за ВСУ "грузинского легиона" объявили в розыск в России

Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, вербующий наемников для боевых действий на стороне Украины, объявлен в розыск в России, следует... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:35

2023-10-04T11:35

2023-10-04T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

грузия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, вербующий наемников для боевых действий на стороне Украины, объявлен в розыск в России, следует из базы розыска МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте. Ранее СК РФ заочно привлек к уголовной ответственности Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили. По данным следствия, в 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса. Мамулашвили участвует и в политических процессах на родине. В сентябре Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии объявила, что командир "Грузинского легиона" и ряд других лиц планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы использовать жертвы среди мирного населения для инициации волнений.

https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html

россия

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, грузия, украина, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр