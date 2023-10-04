https://ria.ru/20231004/gibdd-1900450770.html

В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой

В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.10.2023

В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой

В работе информационных систем ГИБДД произошел технический сбой, специалисты устраняют его причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:00

2023-10-04T15:00

2023-10-04T16:12

россия

гибдд мвд рф

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В работе информационных систем ГИБДД произошел технический сбой, специалисты устраняют его причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.Речь идет о ресурсах, обеспечивающих работу межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. "В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств", — уточнили в ведомстве.МВД просит граждан отнестись к ситуации с пониманием и в ближайшие часы не посещать межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы. Ведомство дополнительно сообщит, когда подразделения ГИБДД вновь начнут оказывать услуги в полном объеме.

https://ria.ru/20230620/lanit-1876254590.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, гибдд мвд рф, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)