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В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.10.2023
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15:00 04.10.2023 (обновлено: 16:12 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/gibdd-1900450770.html
В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой
В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.10.2023
В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой
В работе информационных систем ГИБДД произошел технический сбой, специалисты устраняют его причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:00
2023-10-04T16:12
россия
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В работе информационных систем ГИБДД произошел технический сбой, специалисты устраняют его причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.Речь идет о ресурсах, обеспечивающих работу межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. "В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств", — уточнили в ведомстве.МВД просит граждан отнестись к ситуации с пониманием и в ближайшие часы не посещать межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы. Ведомство дополнительно сообщит, когда подразделения ГИБДД вновь начнут оказывать услуги в полном объеме.
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россия, гибдд мвд рф, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, ГИБДД МВД РФ, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой

МВД из-за сбоя просит россиян отменить сегодня посещение отделов ГИБДД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В работе информационных систем ГИБДД произошел технический сбой, специалисты устраняют его причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
Речь идет о ресурсах, обеспечивающих работу межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции.
«
"В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств", — уточнили в ведомстве.
МВД просит граждан отнестись к ситуации с пониманием и в ближайшие часы не посещать межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы.
Ведомство дополнительно сообщит, когда подразделения ГИБДД вновь начнут оказывать услуги в полном объеме.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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РоссияГИБДД МВД РФОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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