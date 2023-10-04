https://ria.ru/20231004/gibdd-1900450770.html
В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой
В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.10.2023
В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой
В работе информационных систем ГИБДД произошел технический сбой, специалисты устраняют его причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:00
2023-10-04T15:00
2023-10-04T16:12
россия
гибдд мвд рф
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В работе информационных систем ГИБДД произошел технический сбой, специалисты устраняют его причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.Речь идет о ресурсах, обеспечивающих работу межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. "В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств", — уточнили в ведомстве.МВД просит граждан отнестись к ситуации с пониманием и в ближайшие часы не посещать межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы. Ведомство дополнительно сообщит, когда подразделения ГИБДД вновь начнут оказывать услуги в полном объеме.
https://ria.ru/20230620/lanit-1876254590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гибдд мвд рф, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, ГИБДД МВД РФ, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В работе инфоресурсов ГИБДД произошел масштабный сбой
МВД из-за сбоя просит россиян отменить сегодня посещение отделов ГИБДД
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В работе информационных систем ГИБДД произошел технический сбой, специалисты устраняют его причины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
Речь идет о ресурсах, обеспечивающих работу межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции.
«
"В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств", — уточнили в ведомстве.
МВД просит граждан отнестись к ситуации с пониманием и в ближайшие часы не посещать межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы.
Ведомство дополнительно сообщит, когда подразделения ГИБДД вновь начнут оказывать услуги в полном объеме.
Как зеницу ока: защищаем критическую информационную инфраструктуру