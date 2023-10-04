https://ria.ru/20231004/gaz-1900423345.html

ООН назвала негативные последствия замены Европой российского газа на СПГ

ООН назвала негативные последствия замены Европой российского газа на СПГ - РИА Новости, 04.10.2023

ООН назвала негативные последствия замены Европой российского газа на СПГ

Европейским странам удалось обменять импорт российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, поступающий в основном из США, но рикошетом ударив по... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:30

2023-10-04T13:30

2023-10-04T13:30

экономика

россия

евросоюз

оон

санкции

санкции в отношении россии

природный газ

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ЖЕНЕВА, 4 окт – РИА Новости. Европейским странам удалось обменять импорт российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, поступающий в основном из США, но рикошетом ударив по некоторым развивающимся странам, говорится в опубликованном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) О торговле и развитии за 2023 год. "Долгосрочная переориентация европейского импорта природного газа на СПГ отражена в гораздо более умеренном снижении мировых цен на СПГ за последний год (на 15%). Такая переориентация европейских импортеров газа не лишена негативных последствий: различные развивающиеся страны, такие как Бангладеш и Пакистан, столкнулись с ужесточением и перенаправлением глобальных поставок СПГ, от которых зависит их экономика", - сказано в документе. Организация считает, что аналогичным образом, хотя цены как на сырую нефть, так и на природный газ значительно упали по сравнению с максимумами, наблюдавшимися в середине 2022 года, они по-прежнему значительно превышают средние уровни, зарегистрированные за пять лет до пандемии COVID-19, что создает "серьезную проблему" для развивающихся стран, зависящих от импорта этих продуктов для удовлетворения своих энергетических потребностей. "Европейские страны успешно переориентировали свой импорт природного газа на закупки сжиженного природного газа (СПГ), особенно в Соединенных Штатах, в значительной степени ослабив повышательное ценовое давление на рынках природного газа региона", - отмечают в ЮНКТАД. Европейские страны увеличением закупок СПГ и снижением потребления газа компенсируют уменьшение импорта трубопроводного газа из России. ЕС за январь-июль увеличил импорт этого топлива на 6,4%, до 76,38 миллиона тонн (соответствует почти 106 миллиардам кубометров), тогда как потребление газа в ЕС за эти семь месяцев снизилось год к году на 11%, до 197 миллиардов кубометров, сообщалось в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

https://ria.ru/20230912/gaz-1895667049.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, оон, санкции, санкции в отношении россии, природный газ