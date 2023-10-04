https://ria.ru/20231004/gamburgery-1900321388.html

Гамбургеры в России стали дорожать после повышения на них НДС

Гамбургеры в России стали дорожать после повышения на них НДС - РИА Новости, 04.10.2023

Гамбургеры в России стали дорожать после повышения на них НДС

Рост налога на добавленную стоимость (НДС) на гамбургеры, продажа которых с 1 октября начала облагаться по ставке 20% против 10% раньше, привел к тому, что... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:13

2023-10-04T06:13

2023-10-04T06:13

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рост налога на добавленную стоимость (НДС) на гамбургеры, продажа которых с 1 октября начала облагаться по ставке 20% против 10% раньше, привел к тому, что бургеры в российских ресторанах быстрого обслуживания двинулись в цене: одни подорожали, другие - подешевели, а некоторые не изменились, выяснил корреспондент РИА Новости. С 1 октября налог на добавленную стоимость (НДС) при реализации в России сэндвичей (включая бургеры) взимается по ставке 20%, продавцы больше не могут использовать пониженную ставку в 10%, говорилось в письме Федеральной налоговой службы РФ. Так, стоимость бургеров во "Вкусно - и точка", по данным на 3 октября, выросла на 3-7 рублей по сравнению с 21 сентября. Чикенбургер возрос в цене с 59 до 62 рублей, гамбургер - с 59 до 65 рублей, чизбургер - с 71 до 78 рублей, "Чикен Хит" - со 109 до 114 рублей. При этом в заведениях сети "Бургер Кинг" цены на некоторые базовые бургеры, наоборот, снизились. Так, чизбургер подешевел с 84,99 до 79,99 рубля, а гамбургер - с 79,99 до 74,99 рубля. Большинство позиций остались в прежнем ценовом диапазоне. Не изменились цены на бургеры и в ресторанах KFC и Rostic's. Чикенбургер по-прежнему стоит 59 рублей, чизбургер - 94 рубля, а "Шефбургер" - 149 рублей. В конце сентября генеральный директор компании "Юнирест" (управляет брендами KFC и Rostic's) Татьяна Шаманская сообщала, что повышение НДС не приведет к сопоставимому увеличению их стоимости для посетителей.

https://ria.ru/20231004/gamburger-1900313869.html

https://ria.ru/20230701/rabota-1881649927.html

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россия, kfc, экономика