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Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября - РИА Новости, 04.10.2023
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19:23 04.10.2023 (обновлено: 19:32 04.10.2023)
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Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября
Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября - РИА Новости, 04.10.2023
Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября
Сезон работы фонтанов в столице завершится в четверг, 5 октября, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:23
2023-10-04T19:32
москва
россия
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в столице завершится в четверг, 5 октября, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней."Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
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москва, россия, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Россия, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы
Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября

Заммэра Москвы сообщил о завершении сезона работы фонтанов 5 октября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтдыхающие у фонтана в Александровском саду в Москве
Отдыхающие у фонтана в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Отдыхающие у фонтана в Александровском саду в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в столице завершится в четверг, 5 октября, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.
"Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
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