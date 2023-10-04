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Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября

Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября - РИА Новости, 04.10.2023

Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября

Сезон работы фонтанов в столице завершится в четверг, 5 октября, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:23

2023-10-04T19:23

2023-10-04T19:32

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в столице завершится в четверг, 5 октября, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней."Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

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москва, россия, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы