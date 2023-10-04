https://ria.ru/20231004/finbezopasnost-1900484442.html

Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности

Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности - РИА Новости, 04.10.2023

Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности

Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на то, что мировое сообщество придет к консенсусу по международной финансовой безопасности, и... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:34

2023-10-04T16:34

2023-10-04T16:47

экономика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900481804_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f71be25ca0961546dd6c0e9e316d1faf.jpg

СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на то, что мировое сообщество придет к консенсусу по международной финансовой безопасности, и напомнил, что несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы.На пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, которое проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи, один из участников из Индии отметил важность сотрудничества стран для борьбы с финансовой преступностью. Отвечая на его вопрос, Путин отметил, что это предложение совпадает с историческим трендом взаимодействия России и Индии."Несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы и предложила подписать международный договор. Нас поддержали десятки стран, и я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, всё-таки в конечном итоге мы придем к какому-нибудь консенсусу", - сообщил Путин.При этом глава государства отметил, что нельзя ограничиваться интересами стран, которые сегодня возглавляют "финансовую пирамиду" и "распоряжаются мировыми валютами по собственному усмотрению", поскольку, хотя это их национальные валюты, подобное положение дел не не соответствует интересам подавляющего большинства человечества.

https://ria.ru/20231004/finansy-1900478897.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин