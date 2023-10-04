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Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности - РИА Новости, 04.10.2023
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16:34 04.10.2023 (обновлено: 16:47 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/finbezopasnost-1900484442.html
Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности
Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности - РИА Новости, 04.10.2023
Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности
Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на то, что мировое сообщество придет к консенсусу по международной финансовой безопасности, и... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:34
2023-10-04T16:47
экономика
владимир путин
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на то, что мировое сообщество придет к консенсусу по международной финансовой безопасности, и напомнил, что несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы.На пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, которое проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи, один из участников из Индии отметил важность сотрудничества стран для борьбы с финансовой преступностью. Отвечая на его вопрос, Путин отметил, что это предложение совпадает с историческим трендом взаимодействия России и Индии."Несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы и предложила подписать международный договор. Нас поддержали десятки стран, и я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, всё-таки в конечном итоге мы придем к какому-нибудь консенсусу", - сообщил Путин.При этом глава государства отметил, что нельзя ограничиваться интересами стран, которые сегодня возглавляют "финансовую пирамиду" и "распоряжаются мировыми валютами по собственному усмотрению", поскольку, хотя это их национальные валюты, подобное положение дел не не соответствует интересам подавляющего большинства человечества.
https://ria.ru/20231004/finansy-1900478897.html
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экономика, владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности

Путин рассчитывает, что мир придет к консенсусу по международной финбезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на то, что мировое сообщество придет к консенсусу по международной финансовой безопасности, и напомнил, что несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы.
На пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, которое проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи, один из участников из Индии отметил важность сотрудничества стран для борьбы с финансовой преступностью. Отвечая на его вопрос, Путин отметил, что это предложение совпадает с историческим трендом взаимодействия России и Индии.
«
"Несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы и предложила подписать международный договор. Нас поддержали десятки стран, и я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, всё-таки в конечном итоге мы придем к какому-нибудь консенсусу", - сообщил Путин.
При этом глава государства отметил, что нельзя ограничиваться интересами стран, которые сегодня возглавляют "финансовую пирамиду" и "распоряжаются мировыми валютами по собственному усмотрению", поскольку, хотя это их национальные валюты, подобное положение дел не не соответствует интересам подавляющего большинства человечества.
Президент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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