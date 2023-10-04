https://ria.ru/20231004/finbezopasnost-1900484442.html
Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности
Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности - РИА Новости, 04.10.2023
Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности
Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на то, что мировое сообщество придет к консенсусу по международной финансовой безопасности, и... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:34
2023-10-04T16:34
2023-10-04T16:47
экономика
владимир путин
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на то, что мировое сообщество придет к консенсусу по международной финансовой безопасности, и напомнил, что несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы.На пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, которое проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи, один из участников из Индии отметил важность сотрудничества стран для борьбы с финансовой преступностью. Отвечая на его вопрос, Путин отметил, что это предложение совпадает с историческим трендом взаимодействия России и Индии."Несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы и предложила подписать международный договор. Нас поддержали десятки стран, и я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, всё-таки в конечном итоге мы придем к какому-нибудь консенсусу", - сообщил Путин.При этом глава государства отметил, что нельзя ограничиваться интересами стран, которые сегодня возглавляют "финансовую пирамиду" и "распоряжаются мировыми валютами по собственному усмотрению", поскольку, хотя это их национальные валюты, подобное положение дел не не соответствует интересам подавляющего большинства человечества.
https://ria.ru/20231004/finansy-1900478897.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Путин рассчитывает на консенсус по международной финансовой безопасности
Путин рассчитывает, что мир придет к консенсусу по международной финбезопасности
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на то, что мировое сообщество придет к консенсусу по международной финансовой безопасности, и напомнил, что несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы.
На пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, которое проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи
, один из участников из Индии отметил важность сотрудничества стран для борьбы с финансовой преступностью. Отвечая на его вопрос, Путин отметил, что это предложение совпадает с историческим трендом взаимодействия России и Индии.
«
"Несколько лет назад Россия уже внесла в ООН предложение по созданию такой международной правовой системы и предложила подписать международный договор. Нас поддержали десятки стран, и я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, всё-таки в конечном итоге мы придем к какому-нибудь консенсусу", - сообщил Путин.
При этом глава государства отметил, что нельзя ограничиваться интересами стран, которые сегодня возглавляют "финансовую пирамиду" и "распоряжаются мировыми валютами по собственному усмотрению", поскольку, хотя это их национальные валюты, подобное положение дел не не соответствует интересам подавляющего большинства человечества.
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере