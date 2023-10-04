https://ria.ru/20231004/finansy-1900478897.html

Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере

Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере - РИА Новости, 04.10.2023

Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере

Взаимное доверие и уважительное отношение к интересам друг друга крайне важны в финансовой сфере, в которой сейчас наблюдается бурное развитие передовых... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:18

2023-10-04T16:18

2023-10-04T16:19

экономика

владимир путин

сочи

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Взаимное доверие и уважительное отношение к интересам друг друга крайне важны в финансовой сфере, в которой сейчас наблюдается бурное развитие передовых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи. "Вы хорошо знаете, что сейчас в финансовой сфере идет бурное развитие передовых решений, передовых технологий. Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использование технологий блокчейн, так называемого распределенного реестра. Хотел бы еще раз сказать, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнеров, интересам друг друга", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231004/aktivy-1900474928.html

сочи

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, сочи