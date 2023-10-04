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Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере - РИА Новости, 04.10.2023
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16:18 04.10.2023 (обновлено: 16:19 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/finansy-1900478897.html
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере - РИА Новости, 04.10.2023
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере
Взаимное доверие и уважительное отношение к интересам друг друга крайне важны в финансовой сфере, в которой сейчас наблюдается бурное развитие передовых... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:18
2023-10-04T16:19
экономика
владимир путин
сочи
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Взаимное доверие и уважительное отношение к интересам друг друга крайне важны в финансовой сфере, в которой сейчас наблюдается бурное развитие передовых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи. "Вы хорошо знаете, что сейчас в финансовой сфере идет бурное развитие передовых решений, передовых технологий. Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использование технологий блокчейн, так называемого распределенного реестра. Хотел бы еще раз сказать, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнеров, интересам друг друга", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, сочи
Экономика, Владимир Путин, Сочи
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере

Путин: в финансовой сфере важно уважительное отношение к интересам партнеров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Взаимное доверие и уважительное отношение к интересам друг друга крайне важны в финансовой сфере, в которой сейчас наблюдается бурное развитие передовых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
"Вы хорошо знаете, что сейчас в финансовой сфере идет бурное развитие передовых решений, передовых технологий. Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использование технологий блокчейн, так называемого распределенного реестра. Хотел бы еще раз сказать, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнеров, интересам друг друга", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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