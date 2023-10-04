https://ria.ru/20231004/finansy-1900478897.html
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере - РИА Новости, 04.10.2023
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере
Взаимное доверие и уважительное отношение к интересам друг друга крайне важны в финансовой сфере, в которой сейчас наблюдается бурное развитие передовых... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:18
2023-10-04T16:18
2023-10-04T16:19
экономика
владимир путин
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900476913_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_ff981e83be9848b182c494e094534fa3.jpg
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Взаимное доверие и уважительное отношение к интересам друг друга крайне важны в финансовой сфере, в которой сейчас наблюдается бурное развитие передовых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи. "Вы хорошо знаете, что сейчас в финансовой сфере идет бурное развитие передовых решений, передовых технологий. Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использование технологий блокчейн, так называемого распределенного реестра. Хотел бы еще раз сказать, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнеров, интересам друг друга", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231004/aktivy-1900474928.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900476913_387:0:3116:2047_1920x0_80_0_0_de32b000e04e02492eae9aaeaeb32e99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, сочи
Экономика, Владимир Путин, Сочи
Путин заявил о важности взаимного доверия в финансовой сфере
Путин: в финансовой сфере важно уважительное отношение к интересам партнеров
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Взаимное доверие и уважительное отношение к интересам друг друга крайне важны в финансовой сфере, в которой сейчас наблюдается бурное развитие передовых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
"Вы хорошо знаете, что сейчас в финансовой сфере идет бурное развитие передовых решений, передовых технологий. Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использование технологий блокчейн, так называемого распределенного реестра. Хотел бы еще раз сказать, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнеров, интересам друг друга", - сказал Путин.
Путин высказался о тех, кто присваивает чужие активы