https://ria.ru/20231004/fiasko-1900317480.html

"В это воскресенье": Шольца ждет историческое фиаско

"В это воскресенье": Шольца ждет историческое фиаско - РИА Новости, 04.10.2023

"В это воскресенье": Шольца ждет историческое фиаско

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и его Социал-демократической партии (СДПГ) грозит историческое фиаско на выборах в двух важных регионах Германии, говорится в статье... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T04:13

2023-10-04T04:13

2023-10-04T09:35

в мире

германия

бавария

гессен

олаф шольц

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

социал-демократическая партия германии

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и его Социал-демократической партии (СДПГ) грозит историческое фиаско на выборах в двух важных регионах Германии, говорится в статье N-TV.Как напоминает телеканал, в воскресенье пройдут местные выборы в федеральных землях-"тяжеловесах" — Баварии и Гессене, чье население составляет 19 миллионов человек. При этом опросы предсказывают "двойное фиаско" и "настоящий разгром" для СДПГ, а в партии канцлера, "скорее всего, будет пожар".Так, в Баварии партия Шольца рискует занять пятое место, а в Гессене — четвертое. При этом ее может обогнать не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но также "Зеленые" и правая "Альтернатива для Германии" (АдГ)."Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве. Крах СДПГ на выборах напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его "светофорном" (коалиционном. — Прим. ред.) правительстве", — пишет N-TV. В настоящий момент 79 процентов немцев недовольны работой правительства.Кроме того, можно ожидать, что в воскресенье вновь громко разгорится спор между членами правительственной коалиции, а давление общества в пользу политических изменений в Берлине, вероятно, значительно возрастет. "СДПГ столкнется с шоковыми волнами неуверенности в себе. Это начало борьбы за выживание для Олафа Шольца", — указывает телеканал.При этом у Шольца, как отмечает N-TV, есть три варианта действий. Во-первых, канцлер может использовать "разгром" на выборах для перезагрузки кабинета министров. Во-вторых, ему придется сделать "политический разворот" по трем ключевым вопросам: миграции, промышленной и энергетической политике."В-третьих, Шольц, конечно, мог бы сделать то, что он всегда делал в кризисных ситуациях: промолчать и кое-как перебиваться. Эта стратегия могла бы продолжать работать для него еще несколько месяцев, чтобы он мог просто сохранить свою власть. Но его канцлерство определенно закончится в 2025 году", — говорится в материале.При этом для Германии это означало бы агонию, углубление разногласий и "дальнейшее усиление правого популизма", резюмирует N-TV.Как ранее показали результаты исследования института Insa, число немцев, поддерживающих правящую коалицию, достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года. Общий уровень поддержки правящей коалиции составил лишь 37 процентов, что стало самым низким уровнем (минус 15 процентов) со времен прошлых выборов. Самыми популярными политическими силами остаются Христианско-демократический союз (ХДС), за который проголосовали бы 27 процентов избирателей, и "Альтернатива для Германии" с 22 процентами.

https://ria.ru/20230927/pozor-1898856649.html

https://ria.ru/20230921/opros-1897790655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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