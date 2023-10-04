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Путин заявил, что в Европе многие разделяют взгляды России - РИА Новости, 04.10.2023
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16:20 04.10.2023 (обновлено: 16:38 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/evropa-1900479975.html
Путин заявил, что в Европе многие разделяют взгляды России
Путин заявил, что в Европе многие разделяют взгляды России - РИА Новости, 04.10.2023
Путин заявил, что в Европе многие разделяют взгляды России
В Европе очень многие люди разделяют взгляды России, но они ведут себя тихо в отличие от агрессивных противников РФ, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:20
2023-10-04T16:38
европа
россия
в мире
владимир путин
северная америка
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Европе очень многие люди разделяют взгляды России, но они ведут себя тихо в отличие от агрессивных противников РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности."Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе. Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много, они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию", - сказал Путин.Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
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европа, россия, в мире, владимир путин, северная америка
Европа, Россия, В мире, Владимир Путин, Северная Америка
Путин заявил, что в Европе многие разделяют взгляды России

Путин: в Европе много человек разделяют взгляды России, но они ведут себя потише

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Европе очень многие люди разделяют взгляды России, но они ведут себя тихо в отличие от агрессивных противников РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
«
"Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе. Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много, они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию", - сказал Путин.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
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