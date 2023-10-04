https://ria.ru/20231004/evropa-1900479975.html

Путин заявил, что в Европе многие разделяют взгляды России

Путин заявил, что в Европе многие разделяют взгляды России - РИА Новости, 04.10.2023

Путин заявил, что в Европе многие разделяют взгляды России

В Европе очень многие люди разделяют взгляды России, но они ведут себя тихо в отличие от агрессивных противников РФ, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:20

2023-10-04T16:20

2023-10-04T16:38

европа

россия

в мире

владимир путин

северная америка

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Европе очень многие люди разделяют взгляды России, но они ведут себя тихо в отличие от агрессивных противников РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности."Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе. Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много, они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию", - сказал Путин.Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20230922/rossiya-1898040040.html

европа

россия

северная америка

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европа, россия, в мире, владимир путин, северная америка