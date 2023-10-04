В ООН назвали регион с наиболее тревожным экономическим положением
ЮНКТАД: Европа является регионом с наиболее тревожным экономическим положением
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 4 окт – РИА Новости. Европа - это регион мира, экономическое положение которого вызывают наибольшее беспокойство из-за продолжающейся инфляции и резкого роста цен на энергоносители, она на грани рецессии, говорится в опубликованном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023 год.
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"В этом прогнозе самые мрачные тучи нависают над Европой, где резкий рост цен на энергоносители на протяжении большей части 2022 года и начала 2023 года, а также устойчивая инфляция цен на продовольствие и снижение покупательной способности домашних хозяйств оказывают понижательное давление на потребление", - сказано в документе.
Организация отмечает, что некоторые правительства "частично компенсировали" рост цен на энергоносители, но теперь сокращают свои бюджетные расходы, чтобы компенсировать давление дефицита.
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"Хотя в 2023 году в еврозоне по-прежнему ожидается незначительный положительный рост, она находится на острие ножа. Во втором квартале 2023 года еврозона едва избежала рецессии, в немалой степени благодаря неожиданному росту инвестиций, который был, скорее, статистическим артефактом, чем восстановлением производственных мощностей", - считают в ЮНКТАД.
Эксперты ООН отмечают, что решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить процентные ставки к концу сентября "уже бросает тень" на перспективы на четвертый квартал, "увеличивая риск погружения еврозоны в рецессию".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в РФ не раз заявляли, что страна успешно справляется с санкциями, экономика показывает рост.