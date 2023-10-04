https://ria.ru/20231004/evrobondy-1900500704.html

Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 8,4 миллиарда рублей

Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 8,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.10.2023

Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 8,4 миллиарда рублей

Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 8,4 миллиарда рублей,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:23

2023-10-04T17:23

2023-10-04T17:23

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 8,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 8,4 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов)", говорится в сообщении.Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://ria.ru/20230910/ekonomika-1895395030.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)