https://ria.ru/20231004/es-1900357460.html
В Минске заявили, что свыше 840 фур на границе ожидают въезда в страны ЕС
В Минске заявили, что свыше 840 фур на границе ожидают въезда в страны ЕС - РИА Новости, 04.10.2023
В Минске заявили, что свыше 840 фур на границе ожидают въезда в страны ЕС
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что свыше 840 грузовых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска в ожидании выезда из республики в РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:05
2023-10-04T11:05
2023-10-04T11:06
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что свыше 840 грузовых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска в ожидании выезда из республики в страны Евросоюза. "Более 730 фур фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию 40% большегрузов от нормы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Больше всего грузовиков - свыше 330 - стоят в очереди, ожидая въезда в литовский пункт пропуска "Мядининкай". "Сотрудники латвийского погранперехода "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина") выполнили норму по пропуску на 50%. Здесь в очереди на въезд в Латвию стоят свыше 110 фур. Очередей на границе на въезд в Польшу в настоящее время не фиксируется. Таким образом, подчеркнули в комитете, в общей сложности 840 фур ожидают въезда в Евросоюз. Там добавили, что, по состоянию на утро, незначительное скопление легкового транспорта (свыше 60 машин) фиксируется только перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны – "Брест"). Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди из автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления автомобилей. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работают лишь один КПП для грузового транспорта и один – для легкового. Между тем в августе правительство Литвы временно закрыло два пограничных пункта на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. В результате очереди из транспорта наблюдаются на выезде из Белоруссии в Польшу, Литву, Латвию.
https://ria.ru/20230919/kpp-1897212151.html
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в мире, авто, белоруссия, польша, латвия, евросоюз
В мире, Авто, Белоруссия, Польша, Латвия, Евросоюз
В Минске заявили, что свыше 840 фур на границе ожидают въезда в страны ЕС
В Минске заявили, что свыше 840 фур стоят в очередях в КПП стран ЕС
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии
сообщил, что свыше 840 грузовых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска в ожидании выезда из республики в страны Евросоюза.
"Более 730 фур фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию 40% большегрузов от нормы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Больше всего грузовиков - свыше 330 - стоят в очереди, ожидая въезда в литовский пункт пропуска "Мядининкай".
Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией
"Сотрудники латвийского погранперехода "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина") выполнили норму по пропуску на 50%. Здесь в очереди на въезд в Латвию
стоят свыше 110 фур.
Очередей на границе на въезд в Польшу
в настоящее время не фиксируется. Таким образом, подчеркнули в комитете, в общей сложности 840 фур ожидают въезда в Евросоюз.
Там добавили, что, по состоянию на утро, незначительное скопление легкового транспорта (свыше 60 машин) фиксируется только перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны – "Брест").
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди из автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления автомобилей.
При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работают лишь один КПП для грузового транспорта и один – для легкового. Между тем в августе правительство Литвы
временно закрыло два пограничных пункта на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
В результате очереди из транспорта наблюдаются на выезде из Белоруссии в Польшу, Литву, Латвию.
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