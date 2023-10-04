https://ria.ru/20231004/eksportnapitkov-1900624480.html

Экспорту напитков РФ пора ориентироваться на дальнее зарубежье

Экспорту напитков РФ пора ориентироваться на дальнее зарубежье - РИА Новости, 05.10.2023

Экспорту напитков РФ пора ориентироваться на дальнее зарубежье

Производителям напитков РФ в плане внешних поставок стоит присмотреться к рынкам дальнего зарубежья, например, Китая и Индии, сообщил в ходе российской... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-04T20:40

2023-10-04T20:40

2023-10-05T11:28

твой бизнес

экспорт

россия

китай

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Производителям напитков РФ в плане внешних поставок стоит присмотреться к рынкам дальнего зарубежья, например, Китая и Индии, сообщил в ходе российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2023" руководитель Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе Дмитрий Краснов."Если говорить о тех странах, которые мы видим в перспективе, то мы сделали акцент на страны дальнего зарубежья, потому что дальнейший рост нашего экспорта в значительной степени связан с поставками именно в эти страны", - сообщил Краснов, комментируя представленную на мероприятии стратегию развития экспорта напитков из РФ.Сейчас, по его словам, основными покупателями этой продукции являются Казахстан, Белоруссия, Узбекистан. При этом на рынке Казахстана, например, РФ закрывает 80% импорта, по сути дела, реализовав свой потенциал.В целом экспорт напитков РФ последние годы активно развивался, заметил Краснов, увеличившись с 2017 по 2022 год больше чем в два раза, до почти 0,5 миллиарда долларов. Но пока основные рынки сбыта - страны СНГ: это связано с общими потребительскими предпочтениями, с доступностью и еще целым рядом других факторов.Но сейчас, по мнению экспертов, можно сделать основной акцент на Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, Израиль, а среди категорий - на яблочный сок, минеральные воды и лимонад."Китай в 2022 году – это крупный импортёр - на 1,5 миллиарда долларов купил напитков. А если говорить о рынке Индии... по всем прогнозам этот рынок будет расти ускоренными темпами, и мы не могли не обратить на него внимания с точки зрения потребления. И это связано еще и с проблемами экологическими и вообще водообеспечения", - сказал Краснов.Он также обратил внимание на значение мер поддержки такого экспорта за рубежом, а также на целесообразность создания национальной системы дистрибуции для небольших производителей - для консолидированных поставок их продукции на внешние рынки.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экспорт, россия, китай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)