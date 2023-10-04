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Вопреки санкциям: в Москве назвали лучших экспортеров России - РИА Новости, 04.10.2023
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13:36 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/eksportery-1900426366.html
Вопреки санкциям: в Москве назвали лучших экспортеров России
Вопреки санкциям: в Москве назвали лучших экспортеров России - РИА Новости, 04.10.2023
Вопреки санкциям: в Москве назвали лучших экспортеров России
Федеральная конкурсная комиссия под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова определила победителей Всероссийской премии в области... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:36
2023-10-04T13:36
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Федеральная конкурсная комиссия под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова определила победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года 2023"."Номинанты конкурса прошли жесточайший отбор, жесточайшую школу и продолжили работу, несмотря на все попытки изолировать нашу страну и наш экспорт. По итогам 2022 года российский товарный экспорт не только не сократился — он установил исторический рекорд, составив почти 600 миллиардов долларов", - сказал Белоусов.По словам вице-премьера, вопреки санкционным ограничениям, объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг уровня почти в 200 миллиардов долларов."За этими цифрами стоит множество людей, команды компаний, которые пробивали новые логистические маршруты, выходили на новые рынки. Это все требует очень высокой оценки", - заявил Белоусов.В этом году на конкурс было подано свыше 1500 заявок, при этом 80% участников представляли сферу малого и среднего предпринимательства. В финал вышли 112 компаний и индивидуальных предпринимателей.Победителей определяли в 20 номинациях: 12 основных (шесть для МСП и столько же – для крупного бизнеса) и пяти дополнительных. В этом году добавилась новая номинация для МСП: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Первые места в номинациях заняли представители 30 регионов страны. Лидером стала Новосибирская область — 6 призовых мест, второе место у Московской области (5 призеров). Третье место разделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области - по четыре победителя."Получение такой награды придает престиж и укрепляет репутацию компании в глазах покупателей и партнеров. Проведение "Экспортера года" также способствует обмену опытом между участниками, предоставляя им возможность узнать о современных тенденциях и успешных практиках в сфере экспорта, что, в свою очередь, позволяет компаниям строить более эффективные стратегии развития и улучшать свою конкурентоспособность", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Глава РЭЦ указала, что премия подчеркивает значимость экспорта для развития экономики страны."История каждого участника конкурса — это настоящий источник вдохновения для российского бизнеса, поэтому нам особенно важно, чтобы их имена звучали на федеральном уровне", — сказала Никишина.Один из членов конкурсной комиссии, бизнесмен, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик отметил, что наибольший интерес за рубежом вызывает продукция российской пищевой промышленности.Он также обратил внимание на то, что впервые премию в номинации "Экспортер года в сфере услуг" (для крупного бизнеса) получили российские кинематографисты – компания "Централ Партнершип Сейлс Хауз"."Здорово, что у нас есть профессиональные дистрибьюторы, которые умеют представлять нашу медийную продукцию за рубежом. География такого экспорта вас приятно удивит", - сказал Репик РИА Новости.Церемония награждения призеров состоится 19 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Кроме того, победители получат различные бонусы от РЭЦ.Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ и проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в течение последних пяти лет. За это время в конкурсе приняло участие более 6200 компаний. Организаторами конкурса выступают Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минсельхоз России.
https://ria.ru/20231003/posobie-1900211592.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Форум "Сделано в России"
Вопреки санкциям: в Москве назвали лучших экспортеров России

В Москве определили победителей Всероссийской премии "Экспортер года 2023"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПервый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов председательствовал в конкурсной комиссии премии "Экспортер года 2023"
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов председательствовал в конкурсной комиссии премии Экспортер года 2023 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов председательствовал в конкурсной комиссии премии "Экспортер года 2023"
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Федеральная конкурсная комиссия под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова определила победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года 2023".
"Номинанты конкурса прошли жесточайший отбор, жесточайшую школу и продолжили работу, несмотря на все попытки изолировать нашу страну и наш экспорт. По итогам 2022 года российский товарный экспорт не только не сократился — он установил исторический рекорд, составив почти 600 миллиардов долларов", - сказал Белоусов.
По словам вице-премьера, вопреки санкционным ограничениям, объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг уровня почти в 200 миллиардов долларов.
"За этими цифрами стоит множество людей, команды компаний, которые пробивали новые логистические маршруты, выходили на новые рынки. Это все требует очень высокой оценки", - заявил Белоусов.
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В этом году на конкурс было подано свыше 1500 заявок, при этом 80% участников представляли сферу малого и среднего предпринимательства. В финал вышли 112 компаний и индивидуальных предпринимателей.
Победителей определяли в 20 номинациях: 12 основных (шесть для МСП и столько же – для крупного бизнеса) и пяти дополнительных. В этом году добавилась новая номинация для МСП: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".
Первые места в номинациях заняли представители 30 регионов страны. Лидером стала Новосибирская область — 6 призовых мест, второе место у Московской области (5 призеров). Третье место разделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области - по четыре победителя.
"Получение такой награды придает престиж и укрепляет репутацию компании в глазах покупателей и партнеров. Проведение "Экспортера года" также способствует обмену опытом между участниками, предоставляя им возможность узнать о современных тенденциях и успешных практиках в сфере экспорта, что, в свою очередь, позволяет компаниям строить более эффективные стратегии развития и улучшать свою конкурентоспособность", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
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"История каждого участника конкурса — это настоящий источник вдохновения для российского бизнеса, поэтому нам особенно важно, чтобы их имена звучали на федеральном уровне", — сказала Никишина.
Один из членов конкурсной комиссии, бизнесмен, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик отметил, что наибольший интерес за рубежом вызывает продукция российской пищевой промышленности.
Он также обратил внимание на то, что впервые премию в номинации "Экспортер года в сфере услуг" (для крупного бизнеса) получили российские кинематографисты – компания "Централ Партнершип Сейлс Хауз".
"Здорово, что у нас есть профессиональные дистрибьюторы, которые умеют представлять нашу медийную продукцию за рубежом. География такого экспорта вас приятно удивит", - сказал Репик РИА Новости.
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Церемония награждения призеров состоится 19 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Кроме того, победители получат различные бонусы от РЭЦ.
Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ и проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в течение последних пяти лет. За это время в конкурсе приняло участие более 6200 компаний. Организаторами конкурса выступают Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минсельхоз России.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссияФорум "Сделано в России"
 
 
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