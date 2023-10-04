В ЮНКТАД оценили общий объем российского экспорта газа и нефти
ЮНКТАД: объем российского экспорта газа и нефти почти не изменился с 2022 года
Добыча нефти в России. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 4 окт – РИА Новости. Общий объем российского экспорта газа и нефти на сегодняшний день не сильно изменился, несмотря на введенные с начала СВО санкции Запада против России, однако доходы от экспорта упали на 47% в первой половине 2023 года из-за глобального снижения цен, говорится в опубликованном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023 год.
"Общий объем экспорта нефти и газа, основного источника иностранной валюты страны, кардинально не изменился (на сегодняшний день - ред.): экспорт природного газа, как сообщается, сократился на 32% в 2022 году, главным образом в результате изменения спроса со стороны Европы, которая импортировала меньше трубопроводного газа и больше сжиженного газа танкерами. Однако экспорт нефти, составляющий большую часть экспорта энергоносителей (75%), оставался в основном стабильным на уровне 3 миллионов баррелей в день", - сказано в документе.
Организация уточняет, что несмотря на небольшие изменения объемов, доходы от экспорта нефти и газа сократились почти наполовину (на 47%) в первой половине 2023 года из-за снижения мировых цен – "тенденции, на которую Российская Федерация отреагировала сокращением добычи. Приведет ли это к желаемому результату, еще предстоит выяснить".
"Со своей стороны, западные санкции в отношении экспорта российской нефти в основном привели к перенаправлению этих потоков в такие страны, как Китай и Индия, по сниженной цене, а это означает, что их влияние на мировые поставки нефти было минимальным, в то же время оказывая понижательное влияние на мировые цены на нефть", - добавляют в ЮНКТАД.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В минувшую пятницу министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ценовой потолок на российскую нефть больше не работает так, как предполагалось. По данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.