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Эксперт назвал самый уязвимый способ входа на "Госуслуги" - РИА Новости, 04.10.2023
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08:20 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/ekspert-1900329569.html
Эксперт назвал самый уязвимый способ входа на "Госуслуги"
Эксперт назвал самый уязвимый способ входа на "Госуслуги" - РИА Новости, 04.10.2023
Эксперт назвал самый уязвимый способ входа на "Госуслуги"
Подтверждение входа через смс при двуфакторной аутентификации на "Госуслугах" - самый удобный вариант, однако с точки зрения безопасности - самый уязвимый,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:20
2023-10-04T08:20
общество
технологии
россия
госуслуги
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подтверждение входа через смс при двуфакторной аутентификации на "Госуслугах" - самый удобный вариант, однако с точки зрения безопасности - самый уязвимый, потому что смс-сообщения можно перехватить, таким мнением с РИА Новости поделился операционный директор компании "Мультифактор" Виктор Чащин. С 1 октября в силу вступили изменения в постановление правительства РФ о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), согласно которым двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной. При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в ТОТР-приложении (Time-based One-time Password). "Смс - наиболее удобный для пользователя способ, ведь телефон сегодня есть у каждого. Однако с точки зрения безопасности это самый уязвимый вариант второго фактора. Смс можно перехватить или номер может оказаться у другого человека - например, при потере сим-карты", - сказал Чащин. Менее удобным, но более надежным способом подтверждения входа является генерация одноразового кода из специального ТОТР-приложения. Злоумышленники не смогут перехватить его удаленно - только если физически получат доступ к устройству, на котором установлено приложение. "Биометрия пугает многих пользователей тем, что они боятся передавать компаниям и государству столь важные персональные данные. На самом деле биометрия не хранится в чистом виде (например, фото вашего лица). Она загружается и используется в формате набора символов, защищенных разными видами шифрования, что делает этот способ одним из надежных. Но конкретно для "Госуслуг" у него есть и минусы - войти по биометрии получится только с компьютера или с ноутбука", - отметил эксперт. "Мультифактор" - российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленного подключения.
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общество, технологии, россия, госуслуги
Общество, Технологии, Россия, Госуслуги
Эксперт назвал самый уязвимый способ входа на "Госуслуги"

Мультифактор: вход по смс на "Госуслуги" является самым уязвимым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Приложение Госуслуги на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подтверждение входа через смс при двуфакторной аутентификации на "Госуслугах" - самый удобный вариант, однако с точки зрения безопасности - самый уязвимый, потому что смс-сообщения можно перехватить, таким мнением с РИА Новости поделился операционный директор компании "Мультифактор" Виктор Чащин.
С 1 октября в силу вступили изменения в постановление правительства РФ о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), согласно которым двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной. При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в ТОТР-приложении (Time-based One-time Password).
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"Смс - наиболее удобный для пользователя способ, ведь телефон сегодня есть у каждого. Однако с точки зрения безопасности это самый уязвимый вариант второго фактора. Смс можно перехватить или номер может оказаться у другого человека - например, при потере сим-карты", - сказал Чащин.
Менее удобным, но более надежным способом подтверждения входа является генерация одноразового кода из специального ТОТР-приложения. Злоумышленники не смогут перехватить его удаленно - только если физически получат доступ к устройству, на котором установлено приложение.
"Биометрия пугает многих пользователей тем, что они боятся передавать компаниям и государству столь важные персональные данные. На самом деле биометрия не хранится в чистом виде (например, фото вашего лица). Она загружается и используется в формате набора символов, защищенных разными видами шифрования, что делает этот способ одним из надежных. Но конкретно для "Госуслуг" у него есть и минусы - войти по биометрии получится только с компьютера или с ноутбука", - отметил эксперт.
"Мультифактор" - российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленного подключения.
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