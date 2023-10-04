https://ria.ru/20231004/ekonomika-1900416135.html

В ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2023 году

В ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2023 году - РИА Новости, 04.10.2023

В ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2023 году

Россия вошла в число стран G20, экономический рост которых, предположительно, ускорится в этом году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:11

2023-10-04T13:11

2023-10-04T15:02

экономика

россия

бразилия

китай

оон

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

большая двадцатка

центральный банк рф (цб рф)

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ЖЕНЕВА, 4 окт — РИА Новости. Россия вошла в число стран G20, экономический рост которых, предположительно, ускорится в этом году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)."Аналогичным образом среди стран G20 только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями. <…> Исходя из всех этих факторов, рост ВВП (России. — Прим. ред.), по прогнозам, составит 2,2 процента и два процента в 2023 и 2024 годах соответственно", — указано в документе.В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2023 году с 1,2 до 2,8 процента. По оценке ведомства, в 2024-2025 годах этот показатель вырастет на 2,3 процента, в 2026-м — на 2,2 процента.Как прогнозирует Центробанк, российская экономика вырастет в этом году на 1,5-2,5 процента, а в 2024-м — на 0,5-1,5 процента.В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что санкции, введенные против России, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Кроме того, указывалось, что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.

https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html

россия

бразилия

китай

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экономика, россия, бразилия, китай, оон, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), большая двадцатка, центральный банк рф (цб рф)