https://ria.ru/20231004/ekonomika-1900416135.html
В ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2023 году
В ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2023 году - РИА Новости, 04.10.2023
В ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2023 году
Россия вошла в число стран G20, экономический рост которых, предположительно, ускорится в этом году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:11
2023-10-04T13:11
2023-10-04T15:02
экономика
россия
бразилия
китай
оон
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
большая двадцатка
центральный банк рф (цб рф)
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ЖЕНЕВА, 4 окт — РИА Новости. Россия вошла в число стран G20, экономический рост которых, предположительно, ускорится в этом году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)."Аналогичным образом среди стран G20 только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями. <…> Исходя из всех этих факторов, рост ВВП (России. — Прим. ред.), по прогнозам, составит 2,2 процента и два процента в 2023 и 2024 годах соответственно", — указано в документе.В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2023 году с 1,2 до 2,8 процента. По оценке ведомства, в 2024-2025 годах этот показатель вырастет на 2,3 процента, в 2026-м — на 2,2 процента.Как прогнозирует Центробанк, российская экономика вырастет в этом году на 1,5-2,5 процента, а в 2024-м — на 0,5-1,5 процента.В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что санкции, введенные против России, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Кроме того, указывалось, что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html
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экономика, россия, бразилия, китай, оон, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), большая двадцатка, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Бразилия, Китай, ООН, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Большая двадцатка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2023 году
В ООН спрогнозировали рост ВВП России на 2,2 процента в 2023 году