https://ria.ru/20231004/dtp-1900567730.html

На востоке Москвы столкнулись три машины

На востоке Москвы столкнулись три машины - РИА Новости, 04.10.2023

На востоке Москвы столкнулись три машины

Три машины столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T23:46

2023-10-04T23:46

2023-10-04T23:48

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Три машины столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 108-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Добавляется, что движение в районе происшествия затруднено. Департамент транспорта просит выбирать альтернативные маршруты. На кадрах в Telegram-канале дептранса видно, как бензовоз, двигаясь по третьей полосе, врезается в несколько автомобилей, стоящих перед ним.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва