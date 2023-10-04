https://ria.ru/20231004/dtp-1900567730.html
На востоке Москвы столкнулись три машины
На востоке Москвы столкнулись три машины - РИА Новости, 04.10.2023
На востоке Москвы столкнулись три машины
Три машины столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:46
2023-10-04T23:46
2023-10-04T23:48
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Три машины столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 108-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Добавляется, что движение в районе происшествия затруднено. Департамент транспорта просит выбирать альтернативные маршруты. На кадрах в Telegram-канале дептранса видно, как бензовоз, двигаясь по третьей полосе, врезается в несколько автомобилей, стоящих перед ним.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На востоке Москвы столкнулись три машины
Дептранс: на 108-м километре МКАД в Москве столкнулись три машины
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Три машины столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале
департамента транспорта столицы.
"На внешней стороне 108-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Добавляется, что движение в районе происшествия затруднено. Департамент транспорта просит выбирать альтернативные маршруты.
На кадрах в Telegram-канале дептранса видно, как бензовоз, двигаясь по третьей полосе, врезается в несколько автомобилей, стоящих перед ним.
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