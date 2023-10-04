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В магазине во Владивостоке покупатель затеял драку с иностранцем - РИА Новости, 04.10.2023
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15:11 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/draka-1900456796.html
В магазине во Владивостоке покупатель затеял драку с иностранцем
В магазине во Владивостоке покупатель затеял драку с иностранцем - РИА Новости, 04.10.2023
В магазине во Владивостоке покупатель затеял драку с иностранцем
Покупатель стал зачинщиком конфликта в супермаркете во Владивостоке, проверкой которого занималась полиция, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:11
2023-10-04T15:11
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Покупатель стал зачинщиком конфликта в супермаркете во Владивостоке, проверкой которого занималась полиция, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Приморского края. По данным надзорного ведомства, около 23.00 (16.00 мск) 3 октября покупатель затеял конфликт с иностранным гражданином, сопровождая словесную перепалку "унижающими честь и достоинство" фразами. Желая урегулировать конфликт, сотрудники магазина вывели покупателей на улицу. "При этом зачинщик инцидента продолжил хулиганские действия в отношении других граждан. Надзорное ведомство признало законным возбуждение... уголовного дела по п. "а, б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемого, личность которого пока не установлена, разыскивает полиция. Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на кадрах которого трое мужчин на крыльце супермаркета удерживают четвертого, один из них его бьет, после потерпевшего валят на землю. Автор ролика утверждал, что конфликт начался из-за длинной очереди в магазине, которая не понравилась пострадавшему, а трое нападавших – охранники супермаркета, один из них якобы и затеял драку. В краевом УМВД рассказали РИА Новости, что полиция проверяет информацию в соцсетях о том, что трое охранников супермаркета на проспекте Красного Знамени во Владивостоке напали на покупателя.
https://ria.ru/20230929/draka-1899517499.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В магазине во Владивостоке покупатель затеял драку с иностранцем

Полиция во Владивостоке ищет мужчину, затеявшего драку с иностранцем в магазине

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Покупатель стал зачинщиком конфликта в супермаркете во Владивостоке, проверкой которого занималась полиция, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Приморского края.
По данным надзорного ведомства, около 23.00 (16.00 мск) 3 октября покупатель затеял конфликт с иностранным гражданином, сопровождая словесную перепалку "унижающими честь и достоинство" фразами. Желая урегулировать конфликт, сотрудники магазина вывели покупателей на улицу.
"При этом зачинщик инцидента продолжил хулиганские действия в отношении других граждан. Надзорное ведомство признало законным возбуждение... уголовного дела по п. "а, б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемого, личность которого пока не установлена, разыскивает полиция.
Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на кадрах которого трое мужчин на крыльце супермаркета удерживают четвертого, один из них его бьет, после потерпевшего валят на землю. Автор ролика утверждал, что конфликт начался из-за длинной очереди в магазине, которая не понравилась пострадавшему, а трое нападавших – охранники супермаркета, один из них якобы и затеял драку. В краевом УМВД рассказали РИА Новости, что полиция проверяет информацию в соцсетях о том, что трое охранников супермаркета на проспекте Красного Знамени во Владивостоке напали на покупателя.
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