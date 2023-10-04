https://ria.ru/20231004/draka-1900456796.html

В магазине во Владивостоке покупатель затеял драку с иностранцем

В магазине во Владивостоке покупатель затеял драку с иностранцем - РИА Новости, 04.10.2023

В магазине во Владивостоке покупатель затеял драку с иностранцем

Покупатель стал зачинщиком конфликта в супермаркете во Владивостоке, проверкой которого занималась полиция, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:11

2023-10-04T15:11

2023-10-04T15:11

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Покупатель стал зачинщиком конфликта в супермаркете во Владивостоке, проверкой которого занималась полиция, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Приморского края. По данным надзорного ведомства, около 23.00 (16.00 мск) 3 октября покупатель затеял конфликт с иностранным гражданином, сопровождая словесную перепалку "унижающими честь и достоинство" фразами. Желая урегулировать конфликт, сотрудники магазина вывели покупателей на улицу. "При этом зачинщик инцидента продолжил хулиганские действия в отношении других граждан. Надзорное ведомство признало законным возбуждение... уголовного дела по п. "а, б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемого, личность которого пока не установлена, разыскивает полиция. Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на кадрах которого трое мужчин на крыльце супермаркета удерживают четвертого, один из них его бьет, после потерпевшего валят на землю. Автор ролика утверждал, что конфликт начался из-за длинной очереди в магазине, которая не понравилась пострадавшему, а трое нападавших – охранники супермаркета, один из них якобы и затеял драку. В краевом УМВД рассказали РИА Новости, что полиция проверяет информацию в соцсетях о том, что трое охранников супермаркета на проспекте Красного Знамени во Владивостоке напали на покупателя.

https://ria.ru/20230929/draka-1899517499.html

владивосток

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происшествия, владивосток