https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html
Уровень доверия жителей Молдавии к президенту падает, показал опрос
Уровень доверия жителей Молдавии к президенту падает, показал опрос - РИА Новости, 04.10.2023
Уровень доверия жителей Молдавии к президенту падает, показал опрос
Более трети жителей Молдавии признались в недоверии ко всем местным политикам, больше всего они доверяют президенту Майе Санду, но число ее сторонников... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:29
2023-10-04T12:29
2023-10-04T12:29
в мире
молдавия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Более трети жителей Молдавии признались в недоверии ко всем местным политикам, больше всего они доверяют президенту Майе Санду, но число ее сторонников уменьшилось, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии спросили, кому из политиков они доверяют больше других. На этот вопрос 36,7% респондентов заявили, что вообще не доверяют молдавским политикам (37,6% в сентябре). Среди тех, кому население все же готово довериться, на первом месте оказалась президент Санду, ей доверяют 20,4% опрошенных (22,3% в сентябре). Следом идут экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон с 8,2% (ранее 7,8%) и председатель партии "Шор" Илан Шор с 5,1% (ранее 5,9%). Экс-премьер Ион Кику набрал 4,2%, мэр Кишинева Ион Чебан - 3,3%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - 1,7%, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин и экс-глава Гагаузии Ирина Влах — по 1,2%, премьер Дорин Речан — 1%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 6,1%. При этом 10,9% не определились с ответом. Опрос проводился в период с 24 по 30 сентября, в нем приняли участие 1002 человека из 330 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
https://ria.ru/20231002/moldaviya-1899938829.html
https://ria.ru/20231004/opros-1900382397.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_158:0:2671:1885_1920x0_80_0_0_8d853518834301a460f53656fa936d3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Уровень доверия жителей Молдавии к президенту падает, показал опрос
iData: уровень доверия жителей Молдавии к президенту Санду падает