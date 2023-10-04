https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html

Уровень доверия жителей Молдавии к президенту падает, показал опрос

Уровень доверия жителей Молдавии к президенту падает, показал опрос - РИА Новости, 04.10.2023

Уровень доверия жителей Молдавии к президенту падает, показал опрос

Более трети жителей Молдавии признались в недоверии ко всем местным политикам, больше всего они доверяют президенту Майе Санду, но число ее сторонников... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:29

2023-10-04T12:29

2023-10-04T12:29

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Более трети жителей Молдавии признались в недоверии ко всем местным политикам, больше всего они доверяют президенту Майе Санду, но число ее сторонников уменьшилось, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии спросили, кому из политиков они доверяют больше других. На этот вопрос 36,7% респондентов заявили, что вообще не доверяют молдавским политикам (37,6% в сентябре). Среди тех, кому население все же готово довериться, на первом месте оказалась президент Санду, ей доверяют 20,4% опрошенных (22,3% в сентябре). Следом идут экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон с 8,2% (ранее 7,8%) и председатель партии "Шор" Илан Шор с 5,1% (ранее 5,9%). Экс-премьер Ион Кику набрал 4,2%, мэр Кишинева Ион Чебан - 3,3%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - 1,7%, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин и экс-глава Гагаузии Ирина Влах — по 1,2%, премьер Дорин Речан — 1%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 6,1%. При этом 10,9% не определились с ответом. Опрос проводился в период с 24 по 30 сентября, в нем приняли участие 1002 человека из 330 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20231002/moldaviya-1899938829.html

https://ria.ru/20231004/opros-1900382397.html

молдавия

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в мире, молдавия, майя санду