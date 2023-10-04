Два дома для сирот и переселенцев из аварийного жилья сдали в Кузбассе
Два дома для сирот и переселенцев из аварийного жилья сдали в Кузбассе
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКузбасс
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Кузбасс. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. В Кузбассе по нацпроекту сданы два многоквартирных дома для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Анжеро-Судженске и Юрге сданы два новых многоквартирных дома. Ключи от квартир получили дети-сироты, переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Дома построены по нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом России Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.
"Сегодняшние обладатели ключей ждали собственное жилье с особым трепетом. Обеспечение льготных категорий кузбассовцев квартирами — один из главных приоритетов в работе правительства региона. С начала года заселены уже 32 новых дома, а до конца 2023 года планируется достроить и сдать еще 38. Это значит, что еще несколько сотен людей станут обладателями нового жилья", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что четырехэтажный дом в Анжеро-Судженске по улице Чехова рассчитан на 60 квартир и стал второй новостройкой в северном районе города за последний год. Квартиры - с удобной планировкой и отделкой под ключ, установлены пластиковые окна, межкомнатные двери, сантехника и водонагреватели, а также натяжные потолки.
В Юрге в микрорайоне 4 заселен 50-тиквартирный дом площадью 3,2 тысячи квадратных метра. В кирпичном пятиэтажном доме два подъезда. В квартирах с отделкой под ключ установлена сантехника и приборы учета воды. Во дворе есть парковка, детская и спортивная площадки, разбиты клумбы. В шаговой доступности - школа, детский сад и магазин.
Всего в Кузбассе за последние пять лет построены почти 400 многоквартирных домов. До 2027 года запланировано строительство еще более 300 многоквартирных домов.