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Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России
Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России - РИА Новости, 04.10.2023
Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России
Государственный долг США за день вырос на 275 миллиардов долларов — это на три процента больше всей задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:58
2023-10-04T13:58
2023-10-04T22:08
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Государственный долг США за день вырос на 275 миллиардов долларов — это на три процента больше всей задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов. Так, государственный долг США в первый понедельник нового финансового года подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона, обновив свой исторический максимум. При этом год назад в этот день показатель увеличился на 195 миллиардов долларов, а в прошлый понедельник, 25 сентября, — лишь на десять миллиардов долларов. Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами, это статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на девять миллиардов долларов. В то же время российский госдолг на 1 сентября составлял 25,6 триллиона рублей, или 267,3 миллиарда долларов. С начала года он в долларовом выражении сократился на 57,1 миллиарда долларов, а в рублевом, наоборот, вырос — на 2,8 триллиона рублей.
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экономика, сша, россия, в мире
Экономика, США, Россия, В мире
Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России
Госдолг США за день вырос на сумму выше всего суверенного долга РФ на 3%
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Государственный долг США за день вырос на 275 миллиардов долларов — это на три процента больше всей задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов.
Так, государственный долг США в первый понедельник нового финансового года подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона, обновив свой исторический максимум. При этом год назад в этот день показатель увеличился на 195 миллиардов долларов, а в прошлый понедельник, 25 сентября, — лишь на десять миллиардов долларов.
Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами, это статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на девять миллиардов долларов.
В то же время российский госдолг на 1 сентября составлял 25,6 триллиона рублей, или 267,3 миллиарда долларов. С начала года он в долларовом выражении сократился на 57,1 миллиарда долларов, а в рублевом, наоборот, вырос — на 2,8 триллиона рублей.
США не справились с ролью сверхдержавы