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Аксенов прокомментировал задержание украинских диверсантов в Крыму
Аксенов прокомментировал задержание украинских диверсантов в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023
Аксенов прокомментировал задержание украинских диверсантов в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Погранслужбу ФСБ, которая пресекла проникновение на территорию республики украинских диверсантов, и заявил в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:09
2023-10-04T15:09
2023-10-04T15:09
специальная военная операция на украине
россия
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Погранслужбу ФСБ, которая пресекла проникновение на территорию республики украинских диверсантов, и заявил в Telegram-канале, что каждого нарушителя границ ждет неминуемое наказание. Ранее в среду сообщалось, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера. ФСБ РФ сообщила, что предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств. "Благодарю сотрудников Пограничной службы ФСБ за эффективную работу по пресечению проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на территорию Республики Крым. Один из диверсантов взят в плен и уже дает признательные показания. Каждого нарушителя наших границ ждет неминуемое наказание", - написал Аксенов. Захваченный в Крыму украинский диверсант заявил, что группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР в Крым", следует из опубликованного в среду видео ФСБ России.
https://ria.ru/20231003/artilleriya-1900088486.html
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россия, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Безопасность
Аксенов прокомментировал задержание украинских диверсантов в Крыму
Аксенов заявил, что каждого нарушителя границ Крыма ждет неминуемое наказание