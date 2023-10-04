https://ria.ru/20231004/diversanty-1900456095.html

Аксенов прокомментировал задержание украинских диверсантов в Крыму

Аксенов прокомментировал задержание украинских диверсантов в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023

Аксенов прокомментировал задержание украинских диверсантов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Погранслужбу ФСБ, которая пресекла проникновение на территорию республики украинских диверсантов, и заявил в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:09

2023-10-04T15:09

2023-10-04T15:09

специальная военная операция на украине

россия

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Погранслужбу ФСБ, которая пресекла проникновение на территорию республики украинских диверсантов, и заявил в Telegram-канале, что каждого нарушителя границ ждет неминуемое наказание. Ранее в среду сообщалось, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера. ФСБ РФ сообщила, что предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств. "Благодарю сотрудников Пограничной службы ФСБ за эффективную работу по пресечению проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на территорию Республики Крым. Один из диверсантов взят в плен и уже дает признательные показания. Каждого нарушителя наших границ ждет неминуемое наказание", - написал Аксенов. Захваченный в Крыму украинский диверсант заявил, что группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР в Крым", следует из опубликованного в среду видео ФСБ России.

https://ria.ru/20231003/artilleriya-1900088486.html

https://ria.ru/20230921/udar-1897776456.html

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россия, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, республика крым, безопасность