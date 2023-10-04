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В Госдуме назвали попытку высадки десанта ВСУ в Крыму шакальим методом - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 04.10.2023 (обновлено: 10:54 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/diversanty-1900355449.html
В Госдуме назвали попытку высадки десанта ВСУ в Крыму шакальим методом
В Госдуме назвали попытку высадки десанта ВСУ в Крыму шакальим методом - РИА Новости, 04.10.2023
В Госдуме назвали попытку высадки десанта ВСУ в Крыму шакальим методом
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал бессмысленной и бесславной гибель украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на побережье Крыма, по его словам, киевские РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:52
2023-10-04T10:54
специальная военная операция на украине
дмитрий белик
госдума рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал бессмысленной и бесславной гибель украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на побережье Крыма, по его словам, киевские власти, продолжая "шакальи методы" боевых действий, используют людей, как "уголь для разжигания войны". Ранее в среду сообщалось, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера. "Очередная бесславная гибель украинских диверсантов при попытке высадиться на берег Крыма показала, что в ВСУ не отказалась от "шакальих методов" ведения войны. Никакого даже тактического смысла эта высадка не несет. Развернуть где-то украинский флаг, хотя бы на крымском камне, видимо для них считается большим достижением", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, воздушное и водное пространство Крыма круглосуточно мониторится российскими военными. "На что надеялись украинские диверсанты, я не знаю… Может, думали, что уйдут от обстрела... Такие варианты бывают, но чаще в американских фильмах, в жизни все гораздо прозаичней: увидел, прицелился, уничтожил", - подчеркнул депутат. По его словам, попытки высадки украинских диверсантов в Крыму демонстрируют, что у "украинского режима нет никакой жалости к людям". "Они для них ничто, всего лишь уголь для разжигания войны. Вот и сегодня ничего не добились, людей потеряли и несолоно хлебавши остались", - резюмировал Белик.
https://ria.ru/20231003/krym-1900174539.html
https://ria.ru/20230929/smi-1899395211.html
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дмитрий белик, госдума рф, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Госдуме назвали попытку высадки десанта ВСУ в Крыму шакальим методом

Белик назвал попытку высадки украинского десанта в Крыму шакальим методом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал бессмысленной и бесславной гибель украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на побережье Крыма, по его словам, киевские власти, продолжая "шакальи методы" боевых действий, используют людей, как "уголь для разжигания войны".
Ранее в среду сообщалось, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Испанское СМИ назвало взятие Крыма Украиной невозможным
Вчера, 14:29
"Очередная бесславная гибель украинских диверсантов при попытке высадиться на берег Крыма показала, что в ВСУ не отказалась от "шакальих методов" ведения войны. Никакого даже тактического смысла эта высадка не несет. Развернуть где-то украинский флаг, хотя бы на крымском камне, видимо для них считается большим достижением", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, воздушное и водное пространство Крыма круглосуточно мониторится российскими военными.
"На что надеялись украинские диверсанты, я не знаю… Может, думали, что уйдут от обстрела... Такие варианты бывают, но чаще в американских фильмах, в жизни все гораздо прозаичней: увидел, прицелился, уничтожил", - подчеркнул депутат.
По его словам, попытки высадки украинских диверсантов в Крыму демонстрируют, что у "украинского режима нет никакой жалости к людям".
"Они для них ничто, всего лишь уголь для разжигания войны. Вот и сегодня ничего не добились, людей потеряли и несолоно хлебавши остались", - резюмировал Белик.
Ялта - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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29 сентября, 12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий БеликГосдума РФВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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