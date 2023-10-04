https://ria.ru/20231004/diversanty-1900355449.html

В Госдуме назвали попытку высадки десанта ВСУ в Крыму шакальим методом

В Госдуме назвали попытку высадки десанта ВСУ в Крыму шакальим методом - РИА Новости, 04.10.2023

В Госдуме назвали попытку высадки десанта ВСУ в Крыму шакальим методом

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал бессмысленной и бесславной гибель украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на побережье Крыма, по его словам, киевские РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:52

2023-10-04T10:52

2023-10-04T10:54

специальная военная операция на украине

дмитрий белик

госдума рф

вооруженные силы украины

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал бессмысленной и бесславной гибель украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на побережье Крыма, по его словам, киевские власти, продолжая "шакальи методы" боевых действий, используют людей, как "уголь для разжигания войны". Ранее в среду сообщалось, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера. "Очередная бесславная гибель украинских диверсантов при попытке высадиться на берег Крыма показала, что в ВСУ не отказалась от "шакальих методов" ведения войны. Никакого даже тактического смысла эта высадка не несет. Развернуть где-то украинский флаг, хотя бы на крымском камне, видимо для них считается большим достижением", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, воздушное и водное пространство Крыма круглосуточно мониторится российскими военными. "На что надеялись украинские диверсанты, я не знаю… Может, думали, что уйдут от обстрела... Такие варианты бывают, но чаще в американских фильмах, в жизни все гораздо прозаичней: увидел, прицелился, уничтожил", - подчеркнул депутат. По его словам, попытки высадки украинских диверсантов в Крыму демонстрируют, что у "украинского режима нет никакой жалости к людям". "Они для них ничто, всего лишь уголь для разжигания войны. Вот и сегодня ничего не добились, людей потеряли и несолоно хлебавши остались", - резюмировал Белик.

https://ria.ru/20231003/krym-1900174539.html

https://ria.ru/20230929/smi-1899395211.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий белик, госдума рф, вооруженные силы украины, республика крым