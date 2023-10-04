https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html
Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта
Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта - РИА Новости, 04.10.2023
Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта
Захваченный в Крыму украинский диверсант заявил, что группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР (Главного... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:12
2023-10-04T13:12
2023-10-04T13:28
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
украина
вооруженные силы украины
фсб
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Захваченный в Крыму украинский диверсант заявил, что группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР (Главного управления разведки Украины – ред.) в Крым", следует из опубликованного в среду видео ФСБ России.Ранее в среду сообщалось, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера.На опубликованных ФСБ кадрах - один из гидроциклов с автоматами и боекомплектом на борту, использованных в провальном рейде ВСУ на Крым, а также допрос пойманного диверсанта. Им оказался рядовой (солдат) Александр Владимирович Любас 1977 года рождения из ГУР МО Украины, часть 0336."Цель высадки – поставить прапор, сказать, что вот Главное управление разведки зашло в Крым. (Выдвигались – ред.) из Одесской области, село Вилково, с Дуная", - рассказал Любас.По его словам, ДРГ передвигались на скутерах (гидроциклах) и на катере. "Шестнадцать человек полностью", - добавил задержанный.Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал бессмысленной и бесславной гибель украинских диверсантов, пытающихся высадиться на побережье Крыма, по его словам, киевские власти, продолжая "шакальи методы" боевых действий, используют людей, как "уголь для разжигания войны".
https://ria.ru/20230918/diversant-1896983029.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание и допрос украинского диверсанта в Крыму
Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, сообщила ФСБ.
2023-10-04T13:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, безопасность, украина, вооруженные силы украины, фсб
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, ФСБ
Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта
Украинский диверсант: ДРГ планировала снять фейковое видео о заходе ГУР в Крым
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Захваченный в Крыму украинский диверсант заявил, что группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР (Главного управления разведки Украины – ред.) в Крым", следует из опубликованного в среду видео ФСБ России.
Ранее в среду сообщалось, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера.
Задержанный в Ростовской области диверсант признался, что работал на СБУ
На опубликованных ФСБ кадрах - один из гидроциклов с автоматами и боекомплектом на борту, использованных в провальном рейде ВСУ на Крым, а также допрос пойманного диверсанта. Им оказался рядовой (солдат) Александр Владимирович Любас 1977 года рождения из ГУР МО Украины, часть 0336.
«
"Цель высадки – поставить прапор, сказать, что вот Главное управление разведки зашло в Крым. (Выдвигались – ред.) из Одесской области, село Вилково, с Дуная", - рассказал Любас.
По его словам, ДРГ передвигались на скутерах (гидроциклах) и на катере. "Шестнадцать человек полностью", - добавил задержанный.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал бессмысленной и бесславной гибель украинских диверсантов, пытающихся высадиться на побережье Крыма, по его словам, киевские власти, продолжая "шакальи методы" боевых действий, используют людей, как "уголь для разжигания войны".
В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря