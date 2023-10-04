https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html

Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта

Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта - РИА Новости, 04.10.2023

Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта

Захваченный в Крыму украинский диверсант заявил, что группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР (Главного... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:12

2023-10-04T13:12

2023-10-04T13:28

специальная военная операция на украине

республика крым

безопасность

украина

вооруженные силы украины

фсб

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Захваченный в Крыму украинский диверсант заявил, что группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР (Главного управления разведки Украины – ред.) в Крым", следует из опубликованного в среду видео ФСБ России.Ранее в среду сообщалось, что самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера.На опубликованных ФСБ кадрах - один из гидроциклов с автоматами и боекомплектом на борту, использованных в провальном рейде ВСУ на Крым, а также допрос пойманного диверсанта. Им оказался рядовой (солдат) Александр Владимирович Любас 1977 года рождения из ГУР МО Украины, часть 0336."Цель высадки – поставить прапор, сказать, что вот Главное управление разведки зашло в Крым. (Выдвигались – ред.) из Одесской области, село Вилково, с Дуная", - рассказал Любас.По его словам, ДРГ передвигались на скутерах (гидроциклах) и на катере. "Шестнадцать человек полностью", - добавил задержанный.Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал бессмысленной и бесславной гибель украинских диверсантов, пытающихся высадиться на побережье Крыма, по его словам, киевские власти, продолжая "шакальи методы" боевых действий, используют людей, как "уголь для разжигания войны".

https://ria.ru/20230918/diversant-1896983029.html

https://ria.ru/20230830/ataki-1893137169.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос украинского диверсанта в Крыму Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, сообщила ФСБ. 2023-10-04T13:12 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, безопасность, украина, вооруженные силы украины, фсб