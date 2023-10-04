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В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 04.10.2023 (обновлено: 15:10 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/diversant-1900408924.html
В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ
В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 04.10.2023
В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ
Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, одного из членов ДРГ взяли в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:52
2023-10-04T15:10
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, одного из членов ДРГ взяли в плен, сообщила ФСБ."Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", — уточнили в пресс-службе ведомства госбезопасности.Как утверждается, одного диверсанта захватили в плен и допросили. Он рассказал, что группа хотела снять материалы на фоне украинского флага на территории полуострова.В Минобороны, в свою очередь, сообщили о попытке высадки десанта на быстроходных военных катерах и гидроциклах у мыса Тарханкут в северо-западной части акватории Черного моря. По данным ведомства, действия ДРГ пресечены ударом с воздуха.Аналогичные инциденты фиксировались неоднократно. Так, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда ВС также ликвидировали четыре катера.
https://ria.ru/20230914/drg-1896420409.html
украина
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание и допрос украинского диверсанта в Крыму
Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, сообщила ФСБ.
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РИА Новости
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

ФСБ взяла в плен и допросила одного из пытавшихся проникнуть в Крым диверсантов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, одного из членов ДРГ взяли в плен, сообщила ФСБ.
"Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", — уточнили в пресс-службе ведомства госбезопасности.
Как утверждается, одного диверсанта захватили в плен и допросили. Он рассказал, что группа хотела снять материалы на фоне украинского флага на территории полуострова.
В Минобороны, в свою очередь, сообщили о попытке высадки десанта на быстроходных военных катерах и гидроциклах у мыса Тарханкут в северо-западной части акватории Черного моря. По данным ведомства, действия ДРГ пресечены ударом с воздуха.
Аналогичные инциденты фиксировались неоднократно. Так, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда ВС также ликвидировали четыре катера.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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