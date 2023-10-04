https://ria.ru/20231004/diversant-1900408924.html

В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 04.10.2023

В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, одного из членов ДРГ взяли в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:52

2023-10-04T12:52

2023-10-04T15:10

специальная военная операция на украине

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, одного из членов ДРГ взяли в плен, сообщила ФСБ."Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", — уточнили в пресс-службе ведомства госбезопасности.Как утверждается, одного диверсанта захватили в плен и допросили. Он рассказал, что группа хотела снять материалы на фоне украинского флага на территории полуострова.В Минобороны, в свою очередь, сообщили о попытке высадки десанта на быстроходных военных катерах и гидроциклах у мыса Тарханкут в северо-западной части акватории Черного моря. По данным ведомства, действия ДРГ пресечены ударом с воздуха.Аналогичные инциденты фиксировались неоднократно. Так, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда ВС также ликвидировали четыре катера.

https://ria.ru/20230914/drg-1896420409.html

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россия

республика крым

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос украинского диверсанта в Крыму Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, сообщила ФСБ. 2023-10-04T12:52 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр