https://ria.ru/20231004/direktor-1900487252.html

Назван победитель конкурса "Директор года России – 2023"

Назван победитель конкурса "Директор года России – 2023" - РИА Новости, 04.10.2023

Назван победитель конкурса "Директор года России – 2023"

В Год педагога и наставника в Ситуационном центре города Москвы объявили победителя Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023". Им... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:39

2023-10-04T16:39

2023-10-04T16:45

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

россия

москва

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Год педагога и наставника в Ситуационном центре города Москвы объявили победителя Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023". Им стал Алексей Мокрушин, директор средней общеобразовательной школы № 25 города Калуги. Имя победителя назвал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на торжественной церемонии закрытия конкурса. Торжественное мероприятие подведения итогов конкурса "Директор года России – 2023" вошло в программу Большой учительской недели, которая проходит во всех регионах страны.Глава Минпросвещения России поздравил всех участников конкурса "Директор года России – 2023" и поблагодарил жюри."Конкурсным движением сегодня охвачены почти все педагогические профессии, и очень важно, что есть специальный конкурс для директоров школ. В рамках него мы выявляем лучшие педагогические практики, для их обобщения и трансляции в другие регионы. От грамотных управленцев многое зависит, и в Год педагога и наставника я хочу поблагодарить в вашем лице всех руководителей школ за их профессионализм и верность профессии", – подчеркнул Сергей Кравцов.Он обратил внимание на то, что в школу приходят молодые специалисты, и задача директоров – поддержать их, помочь гармонично влиться в коллектив.Также с приветственным словом к участникам торжественной церемонии обратился руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков."Самое ключевое слово при описании функции директора – это слово "команда". И директора, которые принимают участие в этом конкурсе, – люди с хорошей командой. Берегите ее!" – напутствовал финалистов Александр Молотков.Победитель конкурса Алексей Мокрушин поблагодарил своих родителей, коллег и друзей."Самая большая благодарность моей школе – детям, родителям, учителям. Без вас мне не о чем было бы рассказывать на конкурсе. Здесь удивительная атмосфера, и я благодарен всем за поддержку и внимание", – отметил Алексей Мокрушин.В этом году победитель конкурса "Директор года России – 2023" впервые получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей.Награждение победителя Всероссийского конкурса "Директор года России" состоится 5 октября, в День учителя, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Победителю вручат главный приз конкурса – "Большой хрустальный кристалл" – и сертификат на 200 тысяч рублей.Организатором конкурса "Директор года России" является Министерство просвещения Российской Федерации.Всероссийский профессиональный конкурс "Директор года России" проводится с 2021 года. Он ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы.Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации.Победителем Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2022" стал Павел Терехов, директор московской школы "Покровский квартал".На заочный этап конкурса "Директор года России – 2023" было подано свыше тысячи заявок. В финальный этап прошли 30 руководителей общеобразовательных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, республик Бурятия и Саха (Якутия), Донецкой Народной Республики, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев.Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса "Директор года России – 2023" входят в программу Большой учительской недели.

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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, россия, москва, государственный кремлевский дворец