https://ria.ru/20231004/deserty-1900351546.html

Столичный производитель наладил выпуск безглютеновых десертов из шоколада

Столичный производитель наладил выпуск безглютеновых десертов из шоколада - РИА Новости, 04.10.2023

Столичный производитель наладил выпуск безглютеновых десертов из шоколада

Московское предприятие по производству безвредной выпечки "Другой хлеб" наладило выпуск детских шоколадных сладостей без глютена, сообщил министр правительства... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:16

2023-10-04T10:16

2023-10-04T10:33

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Московское предприятие по производству безвредной выпечки "Другой хлеб" наладило выпуск детских шоколадных сладостей без глютена, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Часть выручки от реализации продукции компания передаст благотворительному фонду помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении."Столичные производители хлебобулочной продукции активно следуют современным тенденциям, расширяют ассортимент и предлагают новые виды изделий без глютена, сахара и пшеничной муки в составе. Кроме того, они уделяют внимание благотворительным инициативам. Так, московская компания по выпуску полезной выпечки при поддержке благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья разработала специальные шоколадные безглютеновые десерты для детей и приступила к их производству. Планируется, что до конца 2023 года выпустят более 3 тысяч таких изделий", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В десерте отсутствуют куриные яица, сахар и молоко, из-за этого его могут есть даже дети дошкольного возраста. Также из-за безвредного состава новая сладость понравится взрослым, придерживающимся определенных диет, пищевых ограничений по медицинским показаниям или просто ведущим здоровый образ жизни."Идея расширить ассортимент новым полезным десертом появилась у нас давно, но воплотили мы ее совсем недавно, так еще и с необычной задумкой. Мишки "Шоколадные" без глютена – это новый концепт. Мы будем направлять в благотворительный фонд "Движение вверх" 20% от стоимости каждого десерта", – цитирует пресс-служба ДИПП слова учредителя компании Виктории Дудковской.Фабрика начала работать в Москве в 2019 году. На сегодняшний день в ее ассортименте бельгийские вафли, хлеб и макароны, подходящие для полезного питания. В составе всей продукции полностью отсутствует глютен или его следы, добавили в пресс-службе.Столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 720 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника. Кроме того, успешно внедряются современные технологии, добавили в ДИПП.

https://ria.ru/20230828/moskva-1892619997.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва