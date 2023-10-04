https://ria.ru/20231004/desant-1900323772.html

ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023

ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

Российские военные не позволили украинскому десанту высадиться у мыса Тарханкут в Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:17

2023-10-04T07:17

2023-10-04T12:19

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

россия

черное море

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские военные не позволили украинскому десанту высадиться у мыса Тарханкут в Крыму, сообщили в Минобороны."В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", — рассказали в ведомстве.Попытку высадиться десант ВСУ предпринял минувшей ночью.Это не первый подобный инцидент. Так, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.

https://ria.ru/20230914/drg-1896420409.html

россия

черное море

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воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, черное море