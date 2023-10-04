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ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 04.10.2023 (обновлено: 12:19 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/desant-1900323772.html
ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023
ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
Российские военные не позволили украинскому десанту высадиться у мыса Тарханкут в Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T07:17
2023-10-04T12:19
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
россия
черное море
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские военные не позволили украинскому десанту высадиться у мыса Тарханкут в Крыму, сообщили в Минобороны.&quot;В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах&quot;, — рассказали в ведомстве.Попытку высадиться десант ВСУ предпринял минувшей ночью.Это не первый подобный инцидент. Так, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
https://ria.ru/20230914/drg-1896420409.html
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воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, черное море
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Россия, Черное море
ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

Минобороны: ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПобережье Крыма
Побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские военные не позволили украинскому десанту высадиться у мыса Тарханкут в Крыму, сообщили в Минобороны.
«

"В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", — рассказали в ведомстве.

Попытку высадиться десант ВСУ предпринял минувшей ночью.
Это не первый подобный инцидент. Так, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
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