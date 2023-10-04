https://ria.ru/20231004/delo-1900498348.html
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные - РИА Новости, 04.10.2023
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные
Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", с участием присяжных, сообщили... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:12
2023-10-04T17:12
2023-10-04T17:12
происшествия
скопин
саратовская область
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РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", с участием присяжных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Как информировал СК, 7 августа прошлого года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный мужчина в ходе ссоры нанес знакомому смертельный удар локтем в область шеи, тело убитого перенесли. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Виктора Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело. В апреле в районный суд поступило уголовное дело, фигурантов трое: Мохов и Алексей Архипкин обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, Евгений Полищук — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В мае суд вернул дело прокурору, так как счел, что имеются основания для переквалификации действий Полищука на более тяжкую статью. Рязанский облсуд это постановление отменил и направил дело на новое рассмотрение в районный суд в ином составе. Предварительное слушание Скопинского райсуда назначили на 19 сентября, но отложили сначала на 27 сентября, а затем на 3 и 4 октября. "По итогам предварительного слушания судебное заседание назначено с участием присяжных заседателей на 1 ноября на 11.00", - сообщили в суде, уточнив, что ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных подавалось обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет.
https://ria.ru/20230731/zhertva-1887470263.html
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происшествия, скопин, саратовская область
Происшествия, Скопин, Саратовская область
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" Мохова рассмотрят присяжные
РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", с участием присяжных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как информировал СК, 7 августа прошлого года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный мужчина в ходе ссоры нанес знакомому смертельный удар локтем в область шеи, тело убитого перенесли. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Виктора Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
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В апреле в районный суд поступило уголовное дело, фигурантов трое: Мохов и Алексей Архипкин обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, Евгений Полищук — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В мае суд вернул дело прокурору, так как счел, что имеются основания для переквалификации действий Полищука на более тяжкую статью. Рязанский облсуд это постановление отменил и направил дело на новое рассмотрение в районный суд в ином составе.
Предварительное слушание Скопинского райсуда назначили на 19 сентября, но отложили сначала на 27 сентября, а затем на 3 и 4 октября.
"По итогам предварительного слушания судебное заседание назначено с участием присяжных заседателей на 1 ноября на 11.00", - сообщили в суде, уточнив, что ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных подавалось обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина
похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области
3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет.
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