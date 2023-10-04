Рейтинг@Mail.ru
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/delo-1900498348.html
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные - РИА Новости, 04.10.2023
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные
Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", с участием присяжных, сообщили... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:12
2023-10-04T17:12
происшествия
скопин
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_28:0:990:541_1920x0_80_0_0_ff7b1a79dd125aaeca69ec176d4a71bd.jpg
РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", с участием присяжных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Как информировал СК, 7 августа прошлого года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный мужчина в ходе ссоры нанес знакомому смертельный удар локтем в область шеи, тело убитого перенесли. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Виктора Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело. В апреле в районный суд поступило уголовное дело, фигурантов трое: Мохов и Алексей Архипкин обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, Евгений Полищук — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В мае суд вернул дело прокурору, так как счел, что имеются основания для переквалификации действий Полищука на более тяжкую статью. Рязанский облсуд это постановление отменил и направил дело на новое рассмотрение в районный суд в ином составе. Предварительное слушание Скопинского райсуда назначили на 19 сентября, но отложили сначала на 27 сентября, а затем на 3 и 4 октября. "По итогам предварительного слушания судебное заседание назначено с участием присяжных заседателей на 1 ноября на 11.00", - сообщили в суде, уточнив, что ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных подавалось обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет.
https://ria.ru/20230731/zhertva-1887470263.html
https://ria.ru/20230801/reabilitatsiya-1887637329.html
скопин
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_208:0:929:541_1920x0_80_0_0_24b3b08816e1895e71e24405d2a15c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, скопин, саратовская область
Происшествия, Скопин, Саратовская область
Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные

Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" Мохова рассмотрят присяжные

© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов
Виктор Мохов
© Криминальная Россия/YouTube
Виктор Мохов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", с участием присяжных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как информировал СК, 7 августа прошлого года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный мужчина в ходе ссоры нанес знакомому смертельный удар локтем в область шеи, тело убитого перенесли. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Виктора Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
Избрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Жертва скопинского маньяка прокомментировала ситуацию с похищением на Урале
31 июля, 20:27
В апреле в районный суд поступило уголовное дело, фигурантов трое: Мохов и Алексей Архипкин обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, Евгений Полищук — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В мае суд вернул дело прокурору, так как счел, что имеются основания для переквалификации действий Полищука на более тяжкую статью. Рязанский облсуд это постановление отменил и направил дело на новое рассмотрение в районный суд в ином составе.
Предварительное слушание Скопинского райсуда назначили на 19 сентября, но отложили сначала на 27 сентября, а затем на 3 и 4 октября.
"По итогам предварительного слушания судебное заседание назначено с участием присяжных заседателей на 1 ноября на 11.00", - сообщили в суде, уточнив, что ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных подавалось обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Психолог высказалась о реабилитации жертвы челябинского маньяка
1 августа, 16:21
 
ПроисшествияСкопинСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала