https://ria.ru/20231004/chubays-1900548751.html
Адвокат Чубайса не подтвердила, что он сменил имя
Адвокат Чубайса не подтвердила, что он сменил имя - РИА Новости, 04.10.2023
Адвокат Чубайса не подтвердила, что он сменил имя
Адвокат бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса Ольга Козырева не подтвердила РИА Новости смену им имени на Моше Израилевича. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:58
2023-10-04T20:58
2023-10-04T20:58
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анатолий чубайс
владимир путин
роснано
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Адвокат бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса Ольга Козырева не подтвердила РИА Новости смену им имени на Моше Израилевича. Ранее президент РФ Владимир Путин на ВЭФ заявил, что не понимает, зачем Чубайс "удрал" и прячется в другой стране, а в Роснано идут сложные процессы, там обнаружена большая финансовая дыра. Путин также рассказал, что ему показывали "какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич". "Мне о смене имени ничего не известно", - сказала собеседница агентства. В Хамовническом суде Москвы рассматривается дело о краже имущества на сумму 70 миллионов рублей, где Чубайс проходит потерпевшим. В суде РИА Новости также отказались подтвердить информацию о смене им имени, однако уточнили, что он прислал заявление, в котором просил рассматривать дело без его участия. Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению самого Чубайса главным управлением МВД по Московской области. По делу проходят четверо фигурантов: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. Сейчас они все находятся под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере. Как писал сам Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.
https://ria.ru/20230713/chubays-1884061028.html
https://ria.ru/20230912/rosnano-1895765105.html
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россия, московская область (подмосковье), москва, анатолий чубайс, владимир путин, роснано
Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Анатолий Чубайс, Владимир Путин, Роснано
Адвокат Чубайса не подтвердила, что он сменил имя
Адвокат Чубайса не подтвердила, что он сменил имя на Моше Израилевича