https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html

Детский омбудсмен рассказала, что делать при буллинге в школе

Детский омбудсмен рассказала, что делать при буллинге в школе - РИА Новости, 04.10.2023

Детский омбудсмен рассказала, что делать при буллинге в школе

Участниками буллинга, происходящего в школе, являются не только агрессор и жертва, но и свидетель — сам класс, с ним тоже важно работать, заявила уполномоченный РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:44

2023-10-04T17:44

2023-10-04T17:44

общество

россия

москва

мария львова-белова

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Участниками буллинга, происходящего в школе, являются не только агрессор и жертва, но и свидетель — сам класс, с ним тоже важно работать, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Тут важно понимать, что участников не двое: не агрессор и жертва, а еще свидетель. И свидетель — это ваш класс, который на все это безмолвно смотрит. Очень важно, чтобы со свидетелями работали", - сказала Львова-Белова в рамках третьего форума классных руководителей и наставников. Детский омбудсмен рассказала, как учителю правильнее остановить травлю, происходящую внутри класса. Она подчеркнула, что важно выявить всех участников процесса. "Обязательно разговаривайте с агрессором, потому что важно понять причину: его, может быть, дома не любят, у него какие-то комплексы, нехватка чего-то, зависть. Он пытается самоутвердиться. Дальше поговорить с ребенком, которого травят: это бывает, он не единственный такой, с ним все нормально, и мы сейчас будем с этим справляться. Самое главное — разговаривать с классом о недопустимости безмолвного присмотра", - пояснила уполномоченный по правам ребенка.Львова-Белова также отметила, что подростку, который подвергается травле, важна от взрослого поддержка в виде примеров из его личного опыта: "Всегда работают личные примеры, когда вы делитесь тем, что в вашей жизни происходило, что вы в тот момент испытывали". Детский омбудсмен рассказала присутствующим на форуме педагогам историю про буллинг ученика, папа которого — участник СВО. По словам Львовой-Беловой, мальчик не выполнял домашние задания, был очень замкнутым и подвергался постоянной травле со стороны одноклассников. Однако учительница "включилась в процесс", обратилась к классу, подчеркнув, что "он отдал самое дорогое, что есть в жизни" и призвала других учеников его поддержать. В результате таких действий педагога класс впоследствии стал очень дружным, как поделилась Львова-Белова. Говоря об этой ситуации, уполномоченный по правам ребенка заявила, что школа — лишь небольшая часть жизни, поэтому невыполнение домашних заданий в случае, когда ребенок подвергается буллингу и поэтому психологически не может настроиться на учебу, некритично. "Это часть жизни. Небольшая часть. Главное — жизнь ребенка в школе: какая она, хорошо ему там, бежит он в эту школу или ему это все абсолютно не нужно. Это наша с вами задача. Это в наших с вами руках", - подытожила Львова-Белова, обращаясь к учителям. Третий форум классных руководителей и наставников проходит с 3 по 7 октября в Москве при участии около трех тысяч классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования со всей России.

https://ria.ru/20231004/ucheniki-1900474776.html

https://ria.ru/20230315/sotsiofobiya-1858109729.html

https://ria.ru/20230901/predmety-1893541949.html

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общество, россия, москва, мария львова-белова