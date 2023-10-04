https://ria.ru/20231004/britaniya-1900482813.html
Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны
Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны - РИА Новости, 04.10.2023
Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что британцы недовольны тем, как функционирует политическая система страны, его заявление прозвучало в ходе... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:31
2023-10-04T16:31
2023-10-04T16:31
в мире
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что британцы недовольны тем, как функционирует политическая система страны, его заявление прозвучало в ходе выступления на ежегодном съезде правящей Консервативной партии. Ежегодный съезд консерваторов проводится в 2023 году в Манчестере с 1 по 4 октября. "Выполняя свою работу, я встречаюсь и общаюсь с вдохновляющими мужчинами и женщинами по всей нашей стране… Однако, что я узнал - так это, что (среди людей - ред.) существует неоспоримое ощущение, что политика просто-напросто не работает так, как должна. Чувство, что Вестминстер - это сломанная система… Это не злость, это усталость от политики, в частности от того, что политики говорят вещи, однако ничего никогда не меняется", - заявил он в ходе выступления. Трансляцию вел телеканал Sky News. В сентябре результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium показали, что лишь 29% британцев одобряют работу премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Несмотря на снижение рейтинга, премьер заявил, что не боится выборов и рассчитывает остаться на посту после того, как они будут проведены.
https://ria.ru/20230706/geopolitika-1882461728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны
Сунак: британцы ощущают, что политика страны не работает так, как должна
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что британцы недовольны тем, как функционирует политическая система страны, его заявление прозвучало в ходе выступления на ежегодном съезде правящей Консервативной партии.
Ежегодный съезд консерваторов проводится в 2023 году в Манчестере
с 1 по 4 октября.
"Выполняя свою работу, я встречаюсь и общаюсь с вдохновляющими мужчинами и женщинами по всей нашей стране… Однако, что я узнал - так это, что (среди людей - ред.) существует неоспоримое ощущение, что политика просто-напросто не работает так, как должна. Чувство, что Вестминстер - это сломанная система… Это не злость, это усталость от политики, в частности от того, что политики говорят вещи, однако ничего никогда не меняется", - заявил он в ходе выступления. Трансляцию вел телеканал Sky News.
В сентябре результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium показали, что лишь 29% британцев одобряют работу премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Несмотря на снижение рейтинга, премьер заявил, что не боится выборов и рассчитывает остаться на посту после того, как они будут проведены.
Первые стали последними: падение доверия к власти стало необратимым