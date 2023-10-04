https://ria.ru/20231004/britaniya-1900482813.html

Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны

Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны - РИА Новости, 04.10.2023

Сунак признал, что британцы недовольны политической системой страны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что британцы недовольны тем, как функционирует политическая система страны, его заявление прозвучало в ходе... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:31

2023-10-04T16:31

2023-10-04T16:31

в мире

великобритания

риши сунак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_614:0:2456:1036_1920x0_80_0_0_ec84fb133b67b0ed6baf1d040e33694b.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что британцы недовольны тем, как функционирует политическая система страны, его заявление прозвучало в ходе выступления на ежегодном съезде правящей Консервативной партии. Ежегодный съезд консерваторов проводится в 2023 году в Манчестере с 1 по 4 октября. "Выполняя свою работу, я встречаюсь и общаюсь с вдохновляющими мужчинами и женщинами по всей нашей стране… Однако, что я узнал - так это, что (среди людей - ред.) существует неоспоримое ощущение, что политика просто-напросто не работает так, как должна. Чувство, что Вестминстер - это сломанная система… Это не злость, это усталость от политики, в частности от того, что политики говорят вещи, однако ничего никогда не меняется", - заявил он в ходе выступления. Трансляцию вел телеканал Sky News. В сентябре результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium показали, что лишь 29% британцев одобряют работу премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Несмотря на снижение рейтинга, премьер заявил, что не боится выборов и рассчитывает остаться на посту после того, как они будут проведены.

https://ria.ru/20230706/geopolitika-1882461728.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, риши сунак