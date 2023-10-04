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В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя - РИА Новости, 04.10.2023
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14:46 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/bratislava-1900447051.html
В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя
В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя - РИА Новости, 04.10.2023
В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя
Муниципалитет Словакии одобрил переименование части улицы, которая носит фамилию русского полководца Михаила Кутузова, в честь героя Словацкого национального... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:46
2023-10-04T14:46
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БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Муниципалитет Словакии одобрил переименование части улицы, которая носит фамилию русского полководца Михаила Кутузова, в честь героя Словацкого национального восстания Рудольфа Виеста, сообщил в среду бывший министр обороны республики Ярослав Надь. Весной Надь предложил переименовать в честь Виеста ту часть улицы Кутузова, на которой находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил. Он говорил, что эти ведомства ничего не связывает с именем русского фельдмаршала. "С 1 ноября министерство обороны будет находиться на площади генерала Виеста в Братиславе", - написал Надь в социальных сетях. По данным словацкого издания dennikn.sk, предложение о переименовании части улицы Кутузова, где находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил, одобрил муниципалитет Братиславы. Рудольф Виест был чехословацким генералом, командовал повстанческой армией во время Словацкого национального восстания.
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в мире, словакия, братислава
В мире, Словакия, Братислава
В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя

Надь: в Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в площадь генерала Виеста

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Муниципалитет Словакии одобрил переименование части улицы, которая носит фамилию русского полководца Михаила Кутузова, в честь героя Словацкого национального восстания Рудольфа Виеста, сообщил в среду бывший министр обороны республики Ярослав Надь.
Весной Надь предложил переименовать в честь Виеста ту часть улицы Кутузова, на которой находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил. Он говорил, что эти ведомства ничего не связывает с именем русского фельдмаршала.
«
"С 1 ноября министерство обороны будет находиться на площади генерала Виеста в Братиславе", - написал Надь в социальных сетях.
По данным словацкого издания dennikn.sk, предложение о переименовании части улицы Кутузова, где находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил, одобрил муниципалитет Братиславы.
Рудольф Виест был чехословацким генералом, командовал повстанческой армией во время Словацкого национального восстания.
Прага - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Праге переименовали улицу маршала Конева
1 октября, 18:07
 
В миреСловакияБратислава
 
 
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