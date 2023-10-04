https://ria.ru/20231004/bratislava-1900447051.html
В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя
В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя - РИА Новости, 04.10.2023
В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя
Муниципалитет Словакии одобрил переименование части улицы, которая носит фамилию русского полководца Михаила Кутузова, в честь героя Словацкого национального... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:46
2023-10-04T14:46
2023-10-04T14:46
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БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Муниципалитет Словакии одобрил переименование части улицы, которая носит фамилию русского полководца Михаила Кутузова, в честь героя Словацкого национального восстания Рудольфа Виеста, сообщил в среду бывший министр обороны республики Ярослав Надь. Весной Надь предложил переименовать в честь Виеста ту часть улицы Кутузова, на которой находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил. Он говорил, что эти ведомства ничего не связывает с именем русского фельдмаршала. "С 1 ноября министерство обороны будет находиться на площади генерала Виеста в Братиславе", - написал Надь в социальных сетях. По данным словацкого издания dennikn.sk, предложение о переименовании части улицы Кутузова, где находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил, одобрил муниципалитет Братиславы. Рудольф Виест был чехословацким генералом, командовал повстанческой армией во время Словацкого национального восстания.
https://ria.ru/20231001/ulitsa-1899782265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, словакия, братислава
В мире, Словакия, Братислава
В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя
Надь: в Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в площадь генерала Виеста
БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Муниципалитет Словакии одобрил переименование части улицы, которая носит фамилию русского полководца Михаила Кутузова, в честь героя Словацкого национального восстания Рудольфа Виеста, сообщил в среду бывший министр обороны республики Ярослав Надь.
Весной Надь предложил переименовать в честь Виеста ту часть улицы Кутузова, на которой находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил. Он говорил, что эти ведомства ничего не связывает с именем русского фельдмаршала.
«
"С 1 ноября министерство обороны будет находиться на площади генерала Виеста в Братиславе", - написал Надь в социальных сетях.
По данным словацкого издания dennikn.sk, предложение о переименовании части улицы Кутузова, где находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил, одобрил муниципалитет Братиславы.
Рудольф Виест был чехословацким генералом, командовал повстанческой армией во время Словацкого национального восстания.
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