https://ria.ru/20231004/bratislava-1900447051.html

В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя

В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя - РИА Новости, 04.10.2023

В Братиславе переименуют часть улицы Кутузова в честь национального героя

Муниципалитет Словакии одобрил переименование части улицы, которая носит фамилию русского полководца Михаила Кутузова, в честь героя Словацкого национального... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:46

2023-10-04T14:46

2023-10-04T14:46

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БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Муниципалитет Словакии одобрил переименование части улицы, которая носит фамилию русского полководца Михаила Кутузова, в честь героя Словацкого национального восстания Рудольфа Виеста, сообщил в среду бывший министр обороны республики Ярослав Надь. Весной Надь предложил переименовать в честь Виеста ту часть улицы Кутузова, на которой находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил. Он говорил, что эти ведомства ничего не связывает с именем русского фельдмаршала. "С 1 ноября министерство обороны будет находиться на площади генерала Виеста в Братиславе", - написал Надь в социальных сетях. По данным словацкого издания dennikn.sk, предложение о переименовании части улицы Кутузова, где находятся министерство обороны Словакии и генштаб вооруженных сил, одобрил муниципалитет Братиславы. Рудольф Виест был чехословацким генералом, командовал повстанческой армией во время Словацкого национального восстания.

https://ria.ru/20231001/ulitsa-1899782265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, братислава