Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области испытали собранный с учетом опыта СВО дрон - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/bpla-1900362023.html
В Запорожской области испытали собранный с учетом опыта СВО дрон
В Запорожской области испытали собранный с учетом опыта СВО дрон - РИА Новости, 04.10.2023
В Запорожской области испытали собранный с учетом опыта СВО дрон
Московские разработчики представили бригаде "Днепр" на одном из полигонов в Запорожской области БПЛА полностью отечественной разработки, который собран с учетом РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:20
2023-10-04T11:20
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
запорожская область
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900215035_0:240:3016:1936_1920x0_80_0_0_8fee1d14a4d366ed7ffd02283990e599.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 4 окт – РИА Новости. Московские разработчики представили бригаде "Днепр" на одном из полигонов в Запорожской области БПЛА полностью отечественной разработки, который собран с учетом опыта СВО, передает корреспондент РИА Новости. "Данный БПЛА полностью российского производства. В нем имеется все, что необходимо с учетом нынешних потребностей, а именно: смена частот, возможность установки навесного оборудования для тех задач, которые потребуются. Учитывался весь опыт с БПЛА иностранного производства. Все знания и понимание действий работы были вложены в создание данного устройства", - сказал представитель разработчиков. БПЛА был представлен диверсионно-разведывательной бригаде "Днепр" в присутствии операторов и командира подразделения. Разведчики смогли более детально ознакомиться с новинкой и оценить полетные и технические качества БПЛА. "Применение не только найдется, он спасет много жизней. Во-вторых, приблизит победу. Эти дроны можно легко использовать для корректировки, для боевого применения, для разведки, для обнаружения противника. Без них сейчас как без рук. Спасут много жизней наших разведчиков, которые будут работать на безопасном расстоянии", - сказал командир бригады Андрей Жидков.
https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899577423.html
https://ria.ru/20230920/video-1897536806.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900215035_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_c816bd7af0d18cdfdc3bb719d1c186f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, запорожская область, бпла
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Запорожская область, БПЛА
В Запорожской области испытали собранный с учетом опыта СВО дрон

В Запорожской области испытали собранный с учетом боевого опыта СВО БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператор БПЛА
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Оператор БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 4 окт – РИА Новости. Московские разработчики представили бригаде "Днепр" на одном из полигонов в Запорожской области БПЛА полностью отечественной разработки, который собран с учетом опыта СВО, передает корреспондент РИА Новости.
"Данный БПЛА полностью российского производства. В нем имеется все, что необходимо с учетом нынешних потребностей, а именно: смена частот, возможность установки навесного оборудования для тех задач, которые потребуются. Учитывался весь опыт с БПЛА иностранного производства. Все знания и понимание действий работы были вложены в создание данного устройства", - сказал представитель разработчиков.
Дрон опрыскивает поле - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В НТИ рассказали, насколько вырастет выпуск БПЛА в Свердловской области
30 сентября, 01:08
БПЛА был представлен диверсионно-разведывательной бригаде "Днепр" в присутствии операторов и командира подразделения. Разведчики смогли более детально ознакомиться с новинкой и оценить полетные и технические качества БПЛА.
"Применение не только найдется, он спасет много жизней. Во-вторых, приблизит победу. Эти дроны можно легко использовать для корректировки, для боевого применения, для разведки, для обнаружения противника. Без них сейчас как без рук. Спасут много жизней наших разведчиков, которые будут работать на безопасном расстоянии", - сказал командир бригады Андрей Жидков.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и БПЛА
20 сентября, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииЗапорожская областьБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала