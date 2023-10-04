https://ria.ru/20231004/bpla-1900362023.html

В Запорожской области испытали собранный с учетом опыта СВО дрон

В Запорожской области испытали собранный с учетом опыта СВО дрон - РИА Новости, 04.10.2023

В Запорожской области испытали собранный с учетом опыта СВО дрон

Московские разработчики представили бригаде "Днепр" на одном из полигонов в Запорожской области БПЛА полностью отечественной разработки, который собран с учетом РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:20

2023-10-04T11:20

2023-10-04T11:20

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безопасность

технологии

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 4 окт – РИА Новости. Московские разработчики представили бригаде "Днепр" на одном из полигонов в Запорожской области БПЛА полностью отечественной разработки, который собран с учетом опыта СВО, передает корреспондент РИА Новости. "Данный БПЛА полностью российского производства. В нем имеется все, что необходимо с учетом нынешних потребностей, а именно: смена частот, возможность установки навесного оборудования для тех задач, которые потребуются. Учитывался весь опыт с БПЛА иностранного производства. Все знания и понимание действий работы были вложены в создание данного устройства", - сказал представитель разработчиков. БПЛА был представлен диверсионно-разведывательной бригаде "Днепр" в присутствии операторов и командира подразделения. Разведчики смогли более детально ознакомиться с новинкой и оценить полетные и технические качества БПЛА. "Применение не только найдется, он спасет много жизней. Во-вторых, приблизит победу. Эти дроны можно легко использовать для корректировки, для боевого применения, для разведки, для обнаружения противника. Без них сейчас как без рук. Спасут много жизней наших разведчиков, которые будут работать на безопасном расстоянии", - сказал командир бригады Андрей Жидков.

https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899577423.html

https://ria.ru/20230920/video-1897536806.html

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безопасность, технологии, запорожская область, бпла