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В Молдавии уполномочили спецслужбу блокировать сайты по своему усмотрению - РИА Новости, 04.10.2023
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18:34 04.10.2023 (обновлено: 18:36 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/blokirovka-1900519577.html
В Молдавии уполномочили спецслужбу блокировать сайты по своему усмотрению
В Молдавии уполномочили спецслужбу блокировать сайты по своему усмотрению - РИА Новости, 04.10.2023
В Молдавии уполномочили спецслужбу блокировать сайты по своему усмотрению
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии уполномочила Службу информации и безопасности (СИБ) блокировать сайты и интернет-ресурсы, которые с ее точки зрения... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:34
2023-10-04T18:36
молдавия
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии уполномочила Службу информации и безопасности (СИБ) блокировать сайты и интернет-ресурсы, которые с ее точки зрения несут угрозу государству, соответствующее решение опубликовано в среду на сайте молдавского правительства. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая, запрещенную ныне партию "Шор". Она призвала расширить полномочия СИБ и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. "Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что СИБ составит список сайтов и прочих онлайн-ресурсов, используемых в гибридной войне против Молдавии, а также имеющих отношение к лицам, находящихся под санкциями в стране, в США, Великобритании, Канаде, Норвегии из-за причастности к дестабилизации обстановки в Молдавии. По запросу СИБ Национальное агентство по регулированию в сфере электронных коммуникаций и ИТ обязано блокировать работу таких онлайн-источников", - говорится в тексте постановления КЧС. При этом критерии, по которым можно было бы определить вредоносность таких ресурсов, в решении КЧС не обозначены. При этом отмечено, что к источникам, которые несут угрозу государству будут относится ресурсы, пропагандирующие фейковые новости в сфере, "затрагивающим национальную безопасность, разжигающие ненависть, подстрекающие к массовым беспорядкам или пропагандирующим войну", а также "онлайн-источники, которые используются в информационной войне против Молдавии". Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации.
https://ria.ru/20230414/kontrol-1865347913.html
https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896210523.html
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молдавия, в мире, майя санду
Молдавия, В мире, Майя Санду
В Молдавии уполномочили спецслужбу блокировать сайты по своему усмотрению

Власти Молдавии уполномочили спецслужбу блокировать сайты по своему усмотрению

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии уполномочила Службу информации и безопасности (СИБ) блокировать сайты и интернет-ресурсы, которые с ее точки зрения несут угрозу государству, соответствующее решение опубликовано в среду на сайте молдавского правительства.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая, запрещенную ныне партию "Шор". Она призвала расширить полномочия СИБ и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране.
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"Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что СИБ составит список сайтов и прочих онлайн-ресурсов, используемых в гибридной войне против Молдавии, а также имеющих отношение к лицам, находящихся под санкциями в стране, в США, Великобритании, Канаде, Норвегии из-за причастности к дестабилизации обстановки в Молдавии. По запросу СИБ Национальное агентство по регулированию в сфере электронных коммуникаций и ИТ обязано блокировать работу таких онлайн-источников", - говорится в тексте постановления КЧС.
При этом критерии, по которым можно было бы определить вредоносность таких ресурсов, в решении КЧС не обозначены. При этом отмечено, что к источникам, которые несут угрозу государству будут относится ресурсы, пропагандирующие фейковые новости в сфере, "затрагивающим национальную безопасность, разжигающие ненависть, подстрекающие к массовым беспорядкам или пропагандирующим войну", а также "онлайн-источники, которые используются в информационной войне против Молдавии".
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации.
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