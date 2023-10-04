В Молдавии уполномочили спецслужбу блокировать сайты по своему усмотрению
Власти Молдавии уполномочили спецслужбу блокировать сайты по своему усмотрению
КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии уполномочила Службу информации и безопасности (СИБ) блокировать сайты и интернет-ресурсы, которые с ее точки зрения несут угрозу государству, соответствующее решение опубликовано в среду на сайте молдавского правительства.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая, запрещенную ныне партию "Шор". Она призвала расширить полномочия СИБ и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что СИБ составит список сайтов и прочих онлайн-ресурсов, используемых в гибридной войне против Молдавии, а также имеющих отношение к лицам, находящихся под санкциями в стране, в США, Великобритании, Канаде, Норвегии из-за причастности к дестабилизации обстановки в Молдавии. По запросу СИБ Национальное агентство по регулированию в сфере электронных коммуникаций и ИТ обязано блокировать работу таких онлайн-источников", - говорится в тексте постановления КЧС.
При этом критерии, по которым можно было бы определить вредоносность таких ресурсов, в решении КЧС не обозначены. При этом отмечено, что к источникам, которые несут угрозу государству будут относится ресурсы, пропагандирующие фейковые новости в сфере, "затрагивающим национальную безопасность, разжигающие ненависть, подстрекающие к массовым беспорядкам или пропагандирующим войну", а также "онлайн-источники, которые используются в информационной войне против Молдавии".
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации.