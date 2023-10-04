https://ria.ru/20231004/biodeyatelnost-1900537344.html
Россия призвала урегулировать вопросы биодеятельности США на Украине
Россия призвала урегулировать вопросы биодеятельности США на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
Россия призвала урегулировать вопросы биодеятельности США на Украине
Вопросы по военно-биологической деятельности США на Украине нуждаются в урегулировании, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:47
2023-10-04T19:47
2023-10-04T19:47
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Вопросы по военно-биологической деятельности США на Украине нуждаются в урегулировании, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "В контексте выполнения обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия требуют внимания факты реализации военно-биологической программы США на Украине, осуществляемые при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур", - сказал Воронцов. "Нуждаются в урегулировании обоснованные вопросы, официально поставленные Россией в связи с данной, осуществлявшейся в нарушение КБТО, военно-биологической деятельностью", - подчеркнул он. По его словам, это подтверждает необходимость принятия юридически обязывающего протокола, касающегося всех статей Конвенции с эффективным механизмом проверки.
https://ria.ru/20230816/bolezni-1890362903.html
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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Россия, Украина, Министерство обороны США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия призвала урегулировать вопросы биодеятельности США на Украине
Россия в ООН призвала урегулировать вопросы биодеятельности США на Украине