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СМИ раскрыли размер долга Хантера Байдена по юридическим процессам
СМИ раскрыли размер долга Хантера Байдена по юридическим процессам - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ раскрыли размер долга Хантера Байдена по юридическим процессам
Долги сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в связи с охватившими его судебными разбирательствами превысили 10 миллионов долларов, сообщает телеканал... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:19
2023-10-04T23:19
2023-10-04T23:19
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Долги сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в связи с охватившими его судебными разбирательствами превысили 10 миллионов долларов, сообщает телеканал CNN. По информации телеканала, сумма складывается из федерального расследования, его бракоразводного процесса и алиментов, а также инициированных его защитой исков против оппонентов. Издание отмечает, что пока поиски финансирования не увенчались успехом. Так, пока не получила развития инициатива создания специального фонда для оплаты юридических издержек Байдена-младшего. "Никто не будет помогать ему деньгами", - цитирует CNN близкий к Хантеру Байдену источник. Ожидается, что сумма задолженности лишь продолжит расти. Добавит к ней в том числе и начавшийся процесс по обвинению Хантера Байдена в незаконном обращении с оружием. Ранее на этой неделе он заявил о своей невиновности по этому делу.
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в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
СМИ раскрыли размер долга Хантера Байдена по юридическим процессам
CNN: долг сына Байдена по судебным процессам превысил десять миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости.
Долги сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена в связи с охватившими его судебными разбирательствами превысили 10 миллионов долларов, сообщает телеканал CNN
.
По информации телеканала, сумма складывается из федерального расследования, его бракоразводного процесса и алиментов, а также инициированных его защитой исков против оппонентов. Издание отмечает, что пока поиски финансирования не увенчались успехом. Так, пока не получила развития инициатива создания специального фонда для оплаты юридических издержек Байдена-младшего.
"Никто не будет помогать ему деньгами", - цитирует CNN близкий к Хантеру Байдену источник. Ожидается, что сумма задолженности лишь продолжит расти. Добавит к ней в том числе и начавшийся процесс по обвинению Хантера Байдена в незаконном обращении с оружием. Ранее на этой неделе он заявил о своей невиновности по этому делу.
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