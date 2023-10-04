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Байден анонсировал программную речь о поддержке Украины - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/biden-1900552288.html
Байден анонсировал программную речь о поддержке Украины
Байден анонсировал программную речь о поддержке Украины - РИА Новости, 04.10.2023
Байден анонсировал программную речь о поддержке Украины
Президент США Джо Байден сообщил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:26
2023-10-04T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины. Он выразил обеспокоенность, что разногласия с конгрессом и внутри конгресса могут негативно сказаться на дальнейшей помощи. "Я очень скоро выступлю с большой речью по этому поводу, почему критически важно для США и их союзников выполнить свои обязательства", - сказал Байден журналистам. Он заявил, что видит среди законодателей обеих палат межпартийное большинство, которое заявляло о поддержке финансирования Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, НАТО
Байден анонсировал программную речь о поддержке Украины

Байден планирует в ближайшее время выступить с речью о продолжении поддержку ВСУ

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины.
Он выразил обеспокоенность, что разногласия с конгрессом и внутри конгресса могут негативно сказаться на дальнейшей помощи.
«
"Я очень скоро выступлю с большой речью по этому поводу, почему критически важно для США и их союзников выполнить свои обязательства", - сказал Байден журналистам.
Он заявил, что видит среди законодателей обеих палат межпартийное большинство, которое заявляло о поддержке финансирования Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Загнали себя в ловушку". США погружаются в хаос из-за денег и Украины
Вчера, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденНАТО
 
 
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