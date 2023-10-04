https://ria.ru/20231004/biden-1900552288.html

Байден анонсировал программную речь о поддержке Украины

Байден анонсировал программную речь о поддержке Украины - РИА Новости, 04.10.2023

Байден анонсировал программную речь о поддержке Украины

Президент США Джо Байден сообщил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:26

2023-10-04T21:26

2023-10-04T21:26

специальная военная операция на украине

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины. Он выразил обеспокоенность, что разногласия с конгрессом и внутри конгресса могут негативно сказаться на дальнейшей помощи. "Я очень скоро выступлю с большой речью по этому поводу, почему критически важно для США и их союзников выполнить свои обязательства", - сказал Байден журналистам. Он заявил, что видит среди законодателей обеих палат межпартийное большинство, которое заявляло о поддержке финансирования Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

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