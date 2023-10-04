https://ria.ru/20231004/bespilotniki-1900506763.html

Китай показал новые достижения в области военных беспилотников

Китай показал новые достижения в области военных беспилотников - РИА Новости, 04.10.2023

Китай показал новые достижения в области военных беспилотников

Китайские предприятия в рамках прошедшей на прошлой неделе выставки в городе Мяньян юго-западной провинции Сычуань продемонстрировали более 300 моделей... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:48

2023-10-04T17:48

2023-10-04T17:48

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китай

ноак

сычуань

тайвань

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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Китайские предприятия в рамках прошедшей на прошлой неделе выставки в городе Мяньян юго-западной провинции Сычуань продемонстрировали более 300 моделей беспилотных летательных аппаратов, включая новейшие военные дроны, сообщает в среду издание South China Morning Post. Газета пишет, что Народно-освободительная армия Китая считает эти технологии ключевыми для дальнейшего развития и продвижения. На выставке, в частности, был представлен дрон-квадрокоптер с максимальным временем полета 30 минут, оснащенный автоматическими устройствами слежения и определения местоположения для нанесения точного удара, такой дрон-камикадзе может нести 500 граммов тротилового эквивалента, весит всего 1,8 килограмма и поставляется с рюкзаком, который позволяет военнослужащему нести одновременно до четырех БПЛА и использовать их один за другим. South China Morning Post пишет, что барражирующие боеприпасы и дроны стали "звездами" украинского конфликта, их использовали как российские, так и украинские войска, эти аппараты считаются революционным оружием в современной войне. Указано, что многие представленные на экспозиции дроны сделаны из углеродного волокна и других легких материалов, а их легкость является ключевой особенностью. Газета пишет, что помимо прочего на выставке показали новую модель крупного многоцелевого БПЛА, такие дроны являются крупнейшими из тех, что уже используются НОАК в патрулировании вокруг Тайваня, а также БПЛА с "машущими крыльями" или дрон-"орнитоптер", по сведениям газеты, он достаточно мобильный и может быть замаскирован под орла, что позволяет использовать аппарат для выполнения широкого спектра военных задач.

https://ria.ru/20230325/knr-1860539661.html

https://ria.ru/20230901/kitay-1893531972.html

китай

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в мире, китай, ноак, сычуань, тайвань