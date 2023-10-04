https://ria.ru/20231004/bespilotniki-1900324178.html

Системы ПВО за ночь сбили над тремя российскими регионами 31 БПЛА

Системы ПВО за ночь сбили над тремя российскими регионами 31 БПЛА - РИА Новости, 04.10.2023

Системы ПВО за ночь сбили над тремя российскими регионами 31 БПЛА

Средства ПВО сбили в ночь со вторника на среду 31 беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:24

2023-10-04T07:24

2023-10-04T07:27

специальная военная операция на украине

курская область

украина

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства ПВО сбили в ночь со вторника на среду 31 беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231004/desant-1900323772.html

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курская область, украина, россия