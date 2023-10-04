https://ria.ru/20231004/bespilotnik-1900322029.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 04.10.2023
В Брянской области уничтожили беспилотник
Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:30
2023-10-04T06:30
2023-10-04T06:31
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
брянский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз в Telegram-канале.
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брянская область, россия, брянский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Брянский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области украинский БПЛА