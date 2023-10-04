https://ria.ru/20231004/bespilotnik-1900322029.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 04.10.2023

В Брянской области уничтожили беспилотник

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:30

2023-10-04T06:30

2023-10-04T06:31

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

брянский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231003/bespilotnik-1900201817.html

брянская область

россия

брянский район

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брянская область, россия, брянский район, александр богомаз, вооруженные силы украины