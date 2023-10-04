https://ria.ru/20231004/berlin-1900411670.html
Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома"
Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома" - РИА Новости, 04.10.2023
Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома"
Прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в связи с дипломатическим... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:03
2023-10-04T13:03
2023-10-04T13:32
в мире
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151793/49/1517934988_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_762e3926b7d1920926134257ce3d8189.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц.Раннее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Во вторник издание Bild сообщило о прекращении дела."Могу подтвердить, что производство по делу прекращено в соответствии с частью 2 параграфа 170 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку ответственные лица в "Русском доме" имеют дипломатический статус. Арест активов не производился также в связи с иммунитетом. Обвинение заключалось в нарушении Закона о внешней торговле", - говорится в письменном ответе представителя прокуратуры Берлина Карен Хойсер.
https://ria.ru/20230728/es-1886763314.html
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151793/49/1517934988_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_1def7443f8a7d486831d7dacf80e293e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город)
Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома"
В Берлине закрыли дело против "Русского дома" из-за нарушения закона о торговле
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц.
Раннее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Во вторник издание Bild сообщило о прекращении дела.
«
"Могу подтвердить, что производство по делу прекращено в соответствии с частью 2 параграфа 170 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку ответственные лица в "Русском доме" имеют дипломатический статус. Арест активов не производился также в связи с иммунитетом. Обвинение заключалось в нарушении Закона о внешней торговле", - говорится в письменном ответе представителя прокуратуры Берлина Карен Хойсер.
Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС