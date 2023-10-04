https://ria.ru/20231004/berlin-1900411670.html

Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома"

Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома" - РИА Новости, 04.10.2023

Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома"

Прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в связи с дипломатическим... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:03

2023-10-04T13:03

2023-10-04T13:32

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берлин (город)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц.Раннее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Во вторник издание Bild сообщило о прекращении дела."Могу подтвердить, что производство по делу прекращено в соответствии с частью 2 параграфа 170 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку ответственные лица в "Русском доме" имеют дипломатический статус. Арест активов не производился также в связи с иммунитетом. Обвинение заключалось в нарушении Закона о внешней торговле", - говорится в письменном ответе представителя прокуратуры Берлина Карен Хойсер.

https://ria.ru/20230728/es-1886763314.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город)