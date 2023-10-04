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Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома" - РИА Новости, 04.10.2023
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13:03 04.10.2023 (обновлено: 13:32 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/berlin-1900411670.html
Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома"
Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома" - РИА Новости, 04.10.2023
Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома"
Прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в связи с дипломатическим... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:03
2023-10-04T13:32
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц.Раннее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Во вторник издание Bild сообщило о прекращении дела."Могу подтвердить, что производство по делу прекращено в соответствии с частью 2 параграфа 170 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку ответственные лица в "Русском доме" имеют дипломатический статус. Арест активов не производился также в связи с иммунитетом. Обвинение заключалось в нарушении Закона о внешней торговле", - говорится в письменном ответе представителя прокуратуры Берлина Карен Хойсер.
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в мире, берлин (город)
В мире, Берлин (город)
Прокуратура Берлина прекратила дело против "Русского дома"

В Берлине закрыли дело против "Русского дома" из-за нарушения закона о торговле

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк"Русский дом" в Берлине
Русский дом в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Русский дом" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц.
Раннее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Во вторник издание Bild сообщило о прекращении дела.
«
"Могу подтвердить, что производство по делу прекращено в соответствии с частью 2 параграфа 170 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку ответственные лица в "Русском доме" имеют дипломатический статус. Арест активов не производился также в связи с иммунитетом. Обвинение заключалось в нарушении Закона о внешней торговле", - говорится в письменном ответе представителя прокуратуры Берлина Карен Хойсер.
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